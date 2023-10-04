سيارة ذاتية القيادة تدهس امرأة صدمتها سيارة أخرى

دهست سيارة ذاتية القيادة، في سان فرانسيسكو، يوم الإثنين الماضي، امرأة بُعيد تعرضها للصدم من سيارة أخرى يقودها إنسان، بحسب السلطات.

ونُقلت الضحية إلى المستشفى في حالة حرجة، جراء الحادث الذي تسببت به سيارة من إنتاج شركة "كروز" لتصنيع السيارات ذاتية القيادة.

وقالت هانا ليندو الناطقة باسم الشركة: "قرابة الساعة التاسعة والنصف من مساء الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، صدمت سيارة يقودها إنسان، كانت موجودة مباشرة على يسار مركبة كروز ذاتية القيادة، شخصًا".

وأضافت: "كان الاصطدام الأولي عنيفًا، ما ألقى بهذا الشخص مباشرة أمام السيارة الذاتية القيادة التي اشتغلت فيها المكابح بقوة لاحقًا".

وعرضت ليندو لوكالة "فرانس برس" مقطع فيديو للحادثة يؤكد روايتها.

وتظهر في المقطع سيارتان تتقدمان عند الإشارة الخضراء، وشخص يعبر على الخطوط البيضاء وسط حركة المرور قبل الاصطدام، ثم قامت سيارة "كروز"، التي لم يكن بها سائق ولا راكب، بالفرملة والتوقف فوق المرأة التي تعرضت للحادثة.

وأضافت هانا ليندو أن "سائق السيارة الأخرى لاذ بالفرار، وبناء على طلب الشرطة، احتُجزت السيارة الذاتية القيادة في مكانها"، موضحة أنها تعمل مع الشرطة "للمساعدة في تحديد هوية السائق المسؤول".

وقال عناصر الإطفاء إنهم استخدموا أدوات لرفع السيارة والوصول إلى الضحية التي أصيبت "بإصابات خطيرة متعددة".