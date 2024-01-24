كلمات المرور الأكثر عرضة للاختراق في عام 2024

مع وجود الكثير من التطبيقات ومواقع الويب التي تتطلب من المستخدمين تحديث كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام، يقوم الكثيرون بإنشاء كلمات بسيطة يسهل تذكرها.

وبحسب خبراء الشبكة العنكبوتية، فإن كلمات المرور السهلة تتيح لقراصنة الإنترنت مهاجمة الشركات الكبرى، وسرقة المعلومات الحساسة للأفراد.

وكشف الخبير في مجال الخصوصية جيسون وايز لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أكثر كلمات المرور شيوعًا، في عام 2024، لحث الأشخاص على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم على الفور في حال كانت مدرجة في القائمة.

وقال وايز: "أنت بحاجة لتجنب كلمات المرور الأكثر شيوعًا ووضوحًا، وهي 111111 و 12345 و123456.

وأضاف: "تتبعها كلمات admin و Qwerty و welcome وPassword و Password1 و p@ssw0rd و 12345 و Qwerty123 و 1q2w3e و 12345678 و 1234567890 و Q2w3e4r5t".

ونصح وايز الأشخاص بعدم استخدام تاريخ ميلادهم أو أسماء الأشخاص المقربين منهم، أو الفرق الرياضية أو المدن أو الطعام، فجميعها كلمات مرور شائعة يسهل تخمينها.

ويطلق على التكتيك الشائع الذي يستخدمه قراصنة الإنترنت لسرقة كلمات السر "هجوم القوة الغاشمة"، والذي يتضمن برنامجًا يحاول كل مجموعة من الأحرف والرموز والكلمات الشائعة لاختراق بيانات الاعتماد.

وقال وايز: " قادرون على سرقة معلوماتك في غضون دقائق، والمضحك في الأمر هو أن معظم الناس يدركون أنهم بحاجة إلى كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها، وعلى الرغم من ذلك، فإنهم غالبًا ما يختارون كلمات مرور يسهل تذكرها.