الحرب على "تيك توك" تشتعل بسبب المخاوف الأمنية

ازدادات الحرب التي تشنها بعض الدول والولايات الأمريكية، على تطبيق "تيك توك" الصيني، اشتعالا، بعد القرارات الأخيرة المتصاعدة التي تم اتخاذها.

وأمر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الوكالات الفدرالية بأن تحظر "تيك توك" على هواتفها وأجهزتها، في غضون 30 يوما؛ بسبب مخاطر تطبيق شركة "بايت دانس" الصينية على الأمن القومي الأمريكي.

واستُهدف تطبيق "تيك توك" من قبل المشرّعين الأمريكيين الذين يعتبرونه تهديدا للأمن القومي، وحظروا استخدامه على أجهزة موظفي الخدمة المدنية في قانون صدر في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

واتخذ مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض قراره بهذا الشأن بالاستناد إلى القانون الذي صادق عليه الرئيس جو بايدن في أوائل كانون الثاني/يناير، وفقا لما أوردته وكالة "فرانس برس".

وأمرت مديرة المكتب شالاندا يونغ في مذكرة، مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية بأن "تزيل وتحظر تنزيل" التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن "تمنع الاتّصال عبر الإنترنت" بين هذه الأجهزة والتطبيق.

ولا ينطبق الحظر على الكيانات الأمريكية غير الفدرالية أو ملايين الأفراد الذين يستخدمون "تيك توك". لكن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية استنكر القانون الجديد، معتبراً أنه يرقى إلى مستوى "المنع الفعلي لتيك توك".

وقالت كبيرة المستشارين السياسيين للاتحاد في بيان: "يجب ألا يفرض الكونغرس رقابة على منصّات... ويحرم الأمريكيين من حقّهم الدستوري في حرية الخطاب والتعبير".

وأضافت: "لدينا الحق في استخدام "تيك توك" وغيره من المنصّات لتبادل أفكارنا وآرائنا مع الناس في جميع أنحاء البلاد وحول العالم".