"مايكروسوفت" تُجري تعديلات بعد مخاوف من توليد "Copilot" صورًا إباحية

وقامت الشركة بحظر بعض مصطلحات تسببت في قيام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بإنشاء صور إباحية وعنيفة، مؤكدة أنها تراقب باستمرار وتجري التعديلات وتضع ضوابط إضافية لزيادة تعزيز حواجز الأمان والتخفيف من سوء استخدام النظام.

صور تتعارض مع المبادئ

وجاءت خطوة الشركة بعدما أثار قائد هندسة الذكاء الاصطناعي في "مايكروسوفت" مخاوف بشأن "Copitot"، الذي أطلقته لأول مرة في شهر آذار/مارس 2023، والمدعوم بتقنية "OpenAI"، ويقوم بإنشاء الصور من مطالبات نصية.

وبعد تجربة "Copilot" بشكل نشط بحثًا عن نقاط الضعف في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي ممارسة تُعرف باسم "الفريق الأحمر"، رأى قائد الهندسة، أن الأداة تولد صورًا تتعارض كثيرًا مع مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، التي كثيرا ما يتم الاستشهاد بها من "مايكروسوفت".