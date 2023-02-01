خلل وظيفي لم يتصحّح

لم يكن سرّاً في حينه أن الرجلين، نتنياهو وأوباما، كانا يكرهان بعضهما عمىً.، لكن كبير محرري صحيفة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، جيفري غولدبيرغ، تطوّع ليمنح تلك العلاقة المتورمة، ألوانَها وروائحها الفجّة التي يبدو أن الزمن لم يجفُفها كفاية، فعادت تتكرر هذا الأسبوع.

في تقرير نشره في أكتوبر 2014، يقول غولدبيرغ: ذات يوم كنت أتحدث إلى مسؤول رفيع قي إدارة أوباما عن الزعيم الأجنبي الذي يُنكّد على البيت الأبيض ووزارة الخارجية أكثر من غيره، فقال لي المسؤول، مشيرا إلى رئيس وزراء إسرائيل: "إنه بيبي، روث الدجاج Chicken Shit". وأورد غولدبيرغ قائمة من المسبّات التي يستخدمها المسؤولون الأمريكيون في وصف نتنياهو ، وألطفها صفة المرتشي..

الطريف أن قاموساً مماثلا من التجريحات المُخَفّفة بداعي العلنية، أطلقه يوم الاثنين الماضي حلفاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي، على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عندما كرر بعد لقائه نتنياهو تمجيد التظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاط الحكومة، وانتقاد برنامج تغيير النظام القضائي، وموضوع الاستيطان.. شارك في التصويب على بلينكن وزيرة البعثات الوطنية وعضو في الكنيست.

في البرنامج المُعلن لزيارات المسؤولين الأمريكيين الثلاثة لإسرائيل، سوليفان وبيرنز وبلينكن، كانت ثلاث قضايا سياسية متفق اعليها، وهي احتواء العنف في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، والانتقال في الخريطة الإقليمية إلى مرحلة التكامل كصيغة مقلوبة لما كان يسمى صفقة القرن، ثم موضوع النووي الإيراني وكيفية التعامل معه بعد أن دخلت المفاوضات الثلاجة.

وفي البرنامج كان يقوم موضوع قلق إدارة بايدن على إسرائيل كحليف، وعلى صورتها كدولة، مع محاولة التحقق مما إذا كان البرنامج المتطرف للحكومة الائتلافية برنامجا يستطيع نتنياهو لجمه، أو أنه في حقيقته برنامج لنتنياهو شخصيا يريد أن يتوّج به حياته السياسية خارج الوظيفة التي تفهمها واشنطن وتريدها له ولإسرائيل.

ما حصل على الأرض صدم مبعوثي واشنطن، لكنها الصدمة التي لا تحتمل الحكي العلني عنها.