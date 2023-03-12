مفاجأة مركبة: الرياض وطهران والوسيط الصيني بينهما

فيما الأنظار كانت تتجه صوب بغداد، بانتظار الجولة السادسة للحوار السعودي – الإيراني، جاءت المفاجأة الكبرى من بكين وإعلانها الثلاثي، لتكشف عن وساطة صينية خارجة عن المألوف، واتفاق بين الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية على مستوى السفراء (وفتح السفارات والقنصليات) في غضون شهرين اثنين، وبمواكبة (حتى لا نقول ضمانات) صينية، ولقاء على مستوى وزيري خارجية البلدين لهذه الغاية، وتفعيل الاتفاق الأمني الثنائي..

كل ذلك في إطار احترام حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سيادة الدول، وغير ذلك مما ينص عليه القانون الدولي.

المفاجأة هنا مركبة.. "المصالحة" جاءت بأسرع مما كنا وكان أغلب المراقبين يظنون، و"الوساطة" جاءت محمّلة بالدلالات، إذ في خضم الصراع المحتدم بين واشنطن وبكين، تسجل الأخيرة هدفاً في مرمى الأولى، وتقدم نفسها كوسيط بين أقوى حليف عربي لواشنطن وأكثر قوة إقليمية مناهضة لها.. المصالحة تطور مفاجئ، لكن المفاجأة الأكبر كانت في الوساطة والوسيط.

هو تطور نوعي بامتياز، ويمكن عدّه بمثابة عامل تغيير لقواعد العلاقات وديناميات القوة في الإقليم برمته “Game Changer”، وما موجة ردود الأفعال المرحبة والمتفائلة، سوى شهادة على أهمية هذا التطور، إذ لولا حالة الاستياء التي سادت الوسط السياسي الإسرائيلي، ولولا الترحيب المتحفظ والمشروط الذي صدر عن واشنطن، لأمكن القول إن ثمة إجماعا إقليميا ودوليا، رسميا وغير حكومي، على النظر لهذه الخطوة بعين الارتياح والتفاؤل.