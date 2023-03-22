صوت تكسير المواعين في الغرف المجاورة

خلال الأسبوعين الماضيين، تتابعت وترادفت تطورات جامحة طالت المرُكّب الاقتصاد – سياسي الأممي، بتغييرات من النوع الذي كان في السابق يستغرق سنوات إن لم يكن عقوداً.

مِن الانهيارات المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى تحديد الكونغرس الربع الثالث من العام الحالي موعدا محتملا لإفلاس الحكومة الأمريكية إن هي تخلفت عن رفع سقف مديونيتها البالغة 3.1 تريليون دولار.

ومِن اقتحام الصين دبلوماسية الوساطة في أعقد المشاكل الدولية بالشرق الأوسط وأوكرانيا، مرورا بمذكّرة اعتقال أممية، غير قابلة التنفيذ، بحق الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، وليس انتهاء بإعادة تأهيل النظام السوري. ففي الأثناء أصبح الحديث عن الدولار الرقمي ليس فقط بديلا عن الورقي وإنما نهاية منظورة للدولار الذي أضحى عبئا على حامله.

كانا أسبوعين من سويّة الوقت الذي يقال فيه: عليك أن تظل هادئًا، فأنت لا تعرف من سيفعل ماذا. علتْ فيهما أصوات تكسير الصحون والمواعين الزجاجية، وهي تُسمع من وراء الحيطان في مختلف غرف العمارة الدولية، برسالة تقول إنها عمارة نظام عالمي يتأكد الآن أنها كانت "مبنية على الغش".

فما بين الثامن من مارس والحادي عشر منه تعثرت ثلاثة بنوك أمريكية هي سيليكون فالي وسيلفرغيت وسيغنيتشر. وفي اليوم الخامس عشر من فوضى بيع الأسهم وسحوبات العملاء التي بلغت في أحدها 42 مليار دولار، دخل بنك كريدي سويس غرفة الإنعاش باقتراض 54 مليار دولار من المركزي السويسري لمنع انهياره.