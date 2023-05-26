الميزانية الإسرائيلية.. كلوا واشربوا لأننا سنموت غدًا
احتفل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة ائتلافه، بالمصادقة على ميزانية الدولة لعام 2023-2024، مع صور سيلفي وتصفيق مبتهج. وبطريقة نادرة، تمكن نتنياهو من الانحراف عن ممارسته، والالتزام بالمواعيد النهائية وتمرير الميزانية قبل أسبوع تقريبا من اللحظة الأخيرة، دون تأخير ودون أي خلل.
"إنه فجر يوم جديد"، أعلن بابتسامة في نهاية التصويت، وحيا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الحكومة بـ "صباح الخير بميزانية جيدة، ستوفر لنا أدوات العمل".
إن الموافقة على الموازنة تمنح حكومة نتنياهو السادسة بالفعل أفقًا للاستقرار السياسي على المدى القريب، لكن هناك فجوة كبيرة تتسع بين احتفالات الائتلاف والتحذيرات القاسية لخبراء الاقتصاد من تداعياتها على الاقتصاد وإسرائيل على المدى الطويل.
وكما قال النبي إشعيا في العهد القديم "كلوا واشربوا لأننا غدا سنموت"، توزع الميزانية بسخاء وجشع على الشركاء في الائتلاف، التي وعدهم بها نتنياهو. وتمت إضافة أكثر من 14 مليار شيكل () من أموال التحالف إلى قاعدة ميزانية الوزارات الحكومية، وهو ثمن المفاوضات الشاقة التي أجراها لتشكيل حكومة يمينية قبل نصف عام. بدءا من المخصصات للمتدينين، نواة المستوطنات، وميزانيات ضخمة لتعزيز الهوية اليهودية، فقد طالب شركاء نتنياهو وحصلوا على كل شيء، مدركين بوضوح أن رئيس الوزراء المتهم بقضايا فساد ليس لديه خيار آخر سوى الاستسلام لحلفائه.
تفي الميزانية بمهمتها السياسية بشكل جيد للغاية، من حيث تأمين مكان نتنياهو في السلطة، لكن ليس لها علاقة تذكر إن وجدت بما هو جيد لاقتصاد إسرائيل. منذ البداية، وبطريقة غير مسبوقة، تمت صياغة الاتفاقيات الائتلافية دون أي تدخل أو تشاور مع قسم الموازنة في وزارة المالية، والذي من شأنه تحديد الالتزامات الممنوحة للشراكة مع البيانات الاقتصادية.
في نهاية فبراير/ شباط، عندما وصلت الميزانية إلى الحكومة، تمت الموافقة عليها على عجل ودون مناقشة متعمقة لأولويات الوزارات واحتياجاتها الملتهبة. من ناحية أخرى، أجرى شركاء نتنياهو مفاوضات شاقة على أموال الائتلاف، التي أضيفت إلى الميزانية الأسبوع الماضي فقط، بينما تجاهلوا تمامًا تحذيرات المتخصصين الماليين حول عواقبها الاقتصادية.
ومنذ توقيع الاتفاقيات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اشتدت الأزمة الاقتصادية، وارتفع التضخم وأخذت أسعار الفائدة في الارتفاع، وحدث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي ودخل الدولة من الضرائب، وألقت الثورة القانونية بظلال كثيفة من عدم اليقين بشأن الاستثمارات في إسرائيل، وتم تقديم كل هذه الأرقام إلى الحكومة في الأسابيع والأشهر الأخيرة، لكن شركاء الائتلاف لم يغيروا شيئًا تقريبًا في الاحتفال بنفقاتهم، والتي ستنتهي في النهاية بطريقة ما في جيب دافع الضرائب.
وبدلاً من تشجيع الشباب المتدين على الدراسة والذهاب إلى العمل والاندماج والمساهمة في الاقتصاد والاقتصاد، تحفز أموال التحالف العكس تمامًا، وهناك اتفاق اقتصادي مهني ساحق على أن هذه تحركات متطرفة ومدمرة لمنظومة التعليم والاقتصاد، لدرجة البكاء التاريخي لأجيال قادمة. لكن أصوات وزير التربية والمالية، ورئيس الوزراء الذي يتباهى بلقب "سيد الاقتصاد"، صمت في احتفال هنا وهناك.
وأحيانًا، كما يقولون ينتهي الاحتفال. وبعد الموافقة على الميزانية، لم يعد بإمكان شركاء نتنياهو تهديده أو ابتزازه أو تقويض عرشه، ويبدو أن الحكومة اليمينية تتطلع إلى استقرار لمدة عام ونصف العام على الأقل. ومع ذلك، ليس فقط من المتوقع أن تسحق احتفالات الحكومة بالموازنة واقع تكلفة المعيشة والزيادة الهائلة في الأسعار، ولكن أيضًا سلام التحالف بعيد كل البعد عن ضمانه.
نجح نتنياهو في تأجيل وعده للحريديم بإقرار قانون التجنيد حتى المصادقة على الميزانية، لكن الموعد النهائي للمحكمة العليا في يوليو/ تموز يضمن أن أزمة التجنيد ستأتي، وكذلك الأزمات الدورية مع رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، والتي من المحتمل أن تستمر، وتعطل عمل التحالف وستكون جزءًا لا يتجزأ من روتينه اليومي.
وبعد الميزانية، ستعود الثورة القانونية أيضًا إلى جدول الأعمال، كما أكد نتنياهو في صوته عندما قال لمراسل القناة 14 العبرية: "بالتأكيد سيمر الإصلاح، لكننا ما زلنا نحاول التوصل إلى تفاهم". حيث يقوم بالبناء على المحادثات في منزل الرئيس يتسحاق هرتسوغ، ويريدها أن تستمر لبضعة أشهر أخرى على الأقل حتى يتمكن من استعادة موقعه السياسي والإستراتيجي، لكنه لم يزلها عن الطاولة تمامًا حتى لا يثير الانزعاج.
إن نتنياهو فقط مع استمرار تعثر محادثات التعديلات القضائية، ومن المتوقع أن يزداد الضغط من مؤيدي الإصلاح في التحالف، لتشجيع التحركات الأحادية الجانب، وإعادته إلى الوحل القانوني المجمد.
موقع "واللا" العبري
ترجمة: يحيى مطالقة