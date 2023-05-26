الميزانية الإسرائيلية.. كلوا واشربوا لأننا سنموت غدًا

في نهاية فبراير/ شباط، عندما وصلت الميزانية إلى الحكومة، تمت الموافقة عليها على عجل ودون مناقشة متعمقة لأولويات الوزارات واحتياجاتها الملتهبة. من ناحية أخرى، أجرى شركاء نتنياهو مفاوضات شاقة على أموال الائتلاف، التي أضيفت إلى الميزانية الأسبوع الماضي فقط، بينما تجاهلوا تمامًا تحذيرات المتخصصين الماليين حول عواقبها الاقتصادية.

ومنذ توقيع الاتفاقيات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اشتدت الأزمة الاقتصادية، وارتفع التضخم وأخذت أسعار الفائدة في الارتفاع، وحدث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي ودخل الدولة من الضرائب، وألقت الثورة القانونية بظلال كثيفة من عدم اليقين بشأن الاستثمارات في إسرائيل، وتم تقديم كل هذه الأرقام إلى الحكومة في الأسابيع والأشهر الأخيرة، لكن شركاء الائتلاف لم يغيروا شيئًا تقريبًا في الاحتفال بنفقاتهم، والتي ستنتهي في النهاية بطريقة ما في جيب دافع الضرائب.

وبدلاً من تشجيع الشباب المتدين على الدراسة والذهاب إلى العمل والاندماج والمساهمة في الاقتصاد والاقتصاد، تحفز أموال التحالف العكس تمامًا، وهناك اتفاق اقتصادي مهني ساحق على أن هذه تحركات متطرفة ومدمرة لمنظومة التعليم والاقتصاد، لدرجة البكاء التاريخي لأجيال قادمة. لكن أصوات وزير التربية والمالية، ورئيس الوزراء الذي يتباهى بلقب "سيد الاقتصاد"، صمت في احتفال هنا وهناك.

وأحيانًا، كما يقولون ينتهي الاحتفال. وبعد الموافقة على الميزانية، لم يعد بإمكان شركاء نتنياهو تهديده أو ابتزازه أو تقويض عرشه، ويبدو أن الحكومة اليمينية تتطلع إلى استقرار لمدة عام ونصف العام على الأقل. ومع ذلك، ليس فقط من المتوقع أن تسحق احتفالات الحكومة بالموازنة واقع تكلفة المعيشة والزيادة الهائلة في الأسعار، ولكن أيضًا سلام التحالف بعيد كل البعد عن ضمانه.

نجح نتنياهو في تأجيل وعده للحريديم بإقرار قانون التجنيد حتى المصادقة على الميزانية، لكن الموعد النهائي للمحكمة العليا في يوليو/ تموز يضمن أن أزمة التجنيد ستأتي، وكذلك الأزمات الدورية مع رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، والتي من المحتمل أن تستمر، وتعطل عمل التحالف وستكون جزءًا لا يتجزأ من روتينه اليومي.

وبعد الميزانية، ستعود الثورة القانونية أيضًا إلى جدول الأعمال، كما أكد نتنياهو في صوته عندما قال لمراسل القناة 14 العبرية: "بالتأكيد سيمر الإصلاح، لكننا ما زلنا نحاول التوصل إلى تفاهم". حيث يقوم بالبناء على المحادثات في منزل الرئيس يتسحاق هرتسوغ، ويريدها أن تستمر لبضعة أشهر أخرى على الأقل حتى يتمكن من استعادة موقعه السياسي والإستراتيجي، لكنه لم يزلها عن الطاولة تمامًا حتى لا يثير الانزعاج.

إن نتنياهو فقط مع استمرار تعثر محادثات التعديلات القضائية، ومن المتوقع أن يزداد الضغط من مؤيدي الإصلاح في التحالف، لتشجيع التحركات الأحادية الجانب، وإعادته إلى الوحل القانوني المجمد.

موقع "واللا" العبري

ترجمة: يحيى مطالقة