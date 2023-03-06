إيران.. وطموحات الطاقة المتجددة!

تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي وثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وهي عملاق عالمي لمخزونات الهيدروكربونات والثروات المعدنية. مع ذلك، أبدى صناع السياسة الإيرانية اهتماما كبيرا بمصادر الطاقة المتجددة لتحسين أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد الداخلي على الهيدروكربونات، وتلبية النمو المتوقع في الطلب على الكهرباء.

ويمكن القول إن إيران كانت رائدة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تولد أكبر قدر من الطاقة الكهرومائية في الشرق الأوسط في المنطقة بفضل 12.5 جيجاواط من محطات الطاقة الكهرومائية (الكهرباء المنتجة من الطاقة المائية)، لكن إنتاج تلك المحطات أصبح عرضة للجفاف الإقليمي، الذي بات أكثر تكرارا خلال العقد الماضي.

مع ذلك، يهيمن الوقود الأحفوري خصوصا الغاز على مزيج الطاقة في إيران، حيث يعمل الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، مثل البنزين وزيت الوقود، على تشغيل محطات الطاقة الحرارية التقليدية التي تلبي معظم إجمالي الطلب على الطاقة في إيران.

وحسب البيانات التي أوردتها مؤسسة "فيتش سوليوشنز" للأبحاث، لا تزال الطاقة الحرارية التقليدية هي المصدر المهيمن في إيران، حيث تساهم بنسبة 94% من توليد الكهرباء، إلى جانب مساهمة بنسبة 4.4% من الطاقة الكهرومائية، ومساهمة من الطاقة النووية بنسبة 1%، ومساهمة أقل من 1% من مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية، مثل الرياح والشمسية.

في الواقع، يمثل الاعتماد المفرط على مصادر الوقود الأحفوري مشكلة اقتصادية كبيرة لطهران لأسباب عديدة، أولاً، يعتبر قطاع الطاقة في إيران صناعة خاسرة للمال بسبب انخفاض أسعار الكهرباء وضعف كفاءة محطات الطاقة، ومشاكل الطاقة الكهرومائية، كما تعد إيران أكبر دولة في العالم تقدم اعانات لدعم الوقود الأحفوري، حيث قدمت الحكومة الإيرانية التي تسيطر على قطاع الطاقة دعما سنويا بلغ حوالي 59 مليار دولار، توجه أكثر من ربعه لدعم الكهرباء، وفقا لأحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية.