إدخال "الشاباك" في محاربة الجريمة بالمجتمع العربي لن يؤدي إلا لتفاقم الوضع

بعد مجزرة يافا الناصرة، صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أنهما مصممان على إشراك جهاز الأمن العام "الشاباك"، والحرس القومي، في محاربة الجريمة في المجتمع العربي، وهذه الفكرة الشعبوية لا علاقة لها بالأسباب للجريمة والعنف المستشري.

وهذه الفكرة الشعبوية لا علاقة لها بأسباب تفشي الجريمة والعنف. فهو لن يوقف الجريمة، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم وصم جميع المواطنين العرب بأنهم يشكلون تهديدًا داخليًا لإسرائيل، ويسمح بممارسة سلطة الدولة العشوائية ضدهم.

هناك تصور بأن "الشاباك" أقوى من الشرطة، وإذا لم تنجح الشرطة، سنحضر "الشاباك". هذا تشويه كامل للاختلاف بين هذه الهيئات. "الشاباك" ليس فقط غير مستعد لمحاربة جرائم المدنيين، ولكن وفقًا للأدلة التي ظهرت في السنوات الأخيرة، في المجتمع العربي، فإن "الشاباك" هو أحد العوامل التي تساهم في ازدهار المنظمات الإجرامية. وهكذا، أعلن قبل نحو عامين مسؤول كبير في الشرطة أن معظم الجرائم في المجتمع العربي سببها عملاء "الشاباك".

والجهة التي تمتلك الأدوات والخبرة في مكافحة المنظمات الإجرامية هي الشرطة. ويرجع سبب فشل الشرطة في أداء واجبها باستئصال الجريمة في المجتمع العربي، ليس لأنها لا تستطيع مكافحتها، ولكن لأنها لا تتلقى التعليمات للقيام بذلك من المستوى السياسي.

ومنذ أن تولى بن غفير منصبه، أوضح للشرطة ما هو سلم أولوياتها فيما يتعلق بالمجتمع العربي، فهو يقضي على برنامج "الطريق الآمن"، الذي يضع معالجة هذه الظاهرة على رأس أولويات الحكومة، وجمد برنامج "أوقفوا النزيف" لتقوية أدوات السلطات المحلية، ما أدى إلى تفكيك فرقة "سيف" للتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي في الشرطة، وبدلاً من كل هذا، أرسل رجال الشرطة لملاحقة أعلام فلسطين.