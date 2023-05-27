ما بين إيران وروسيا والذكاء الاصطناعي.. إسرائيل تتهيأ لمرحلة جديدة من الحرب السيبرانية

بينما ينصب معظم النقاش الأمني في إسرائيل على إمكانية استغلال أسلحة الطاقة الحركية في ميادين القتال، يزداد النقاش على مستوى العالم حول أمن الفضاء الإلكتروني.

فعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، دار نقاش مكثف في وسائل الإعلام وبين العلماء وقادة شركات التكنولوجيا المتطورة حول الآثار المحتملة للتقدم الهائل الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي، الذي سيكون له أيضًا أثر بالغ على كيفية جمع المعلومات، وتطوير تقنيات قتالية جديدة، والاستخدام الواسع النطاق والمُنسَّق لوسائل القتال، لا سيما الوسائل المستخدمة دون تلامس بشري.

يدور حديث أيضًا في جيش الدفاع الإسرائيلي عن اجتماع ثلاث ظواهر مستقبلًا سيتزايد أثرها على ميادين القتال، ألا وهي الذكاء الاصطناعي، والهجمات السيبرانية، واستخدام أساليب الحرب النفسية ونشر المعلومات الزائفة عبر شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة مشتركة لزعزعة وعي العدو وروحه القتالية.

ويتسرب بعض من هذه الأساليب إلى المجال الأمني من الساحة السياسية، والنتيجة هي أنه في المستقبل القريب سيجد الناس في الأنظمة الديمقراطية صعوبة متزايدة في التمييز بين الأخبار الحقيقية والأكاذيب المُتعمَّدة.

"كلما زاد استهلاك المعلومات في العالم الرقمي، زاد انطماس حدود الواقع"، هذا ما جاء على لسان أحد كبار الضباط في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي أضاف: "إنَّ التلاعب بالحقائق سيسفر عن انتشار الفوضى في أنحاء العالم. وسيكون على إسرائيل تعلُّم كيفية الدفاع عن نفسها على نحو أفضل، سواء في الفضاء السيبراني أو ضد هجمات الحرب النفسية التي ستستغل شبكات وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مرادها".