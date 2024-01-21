«ولكنّهُ ضَحِكٌ كالبُكا»

مع نهاية كل عام، تستعرض قنوات التلفزيون الأجنبية مقاطع من المشكلات والهفوات التي وقعت أثناء تسجيل البرامج، أو عند تقديم نشرات الأخبار مباشرة على الهواء. يمكن لنوبة سعال أن تعترض كلام المذيع. أن تخطئ مقدمة البرنامج في اسم ضيفها وتخاطبه باسم مختلف. أن تثورَ ضيفةٌ وتشتم المذيعَ وتغادر الأستوديو.

وتبقى أمتع المواقف تلك التي يسيطر فيها الضحك على واحدة من المذيعات دون أن يعرف المتفرج السبب. والمثل عندنا يقول إنَّ الضحك بلا سبب من قلّة الأدب. لكن مفهوم الأدب فضفاض ويتبع ثقافات الشعوب.

مثل النوم، الضحك سلطان. لا فرار منه إذا أطبق عليك. حالة يفقد فيها المرء سيطرتَه على عضلات وجهه فيستمر فيها دون توقف. يحاول أن ينضبطَ ويلتزمَ هيئة وقوراً. لكنَّ القهقهةَ تعاوده حتى يغصّ وتدمع عيناه. نوبات يسمّيها الفرنسيون «الضحكات المجنونة». ويقول قدماؤنا إنَّ فلاناً: ضحكَ حتى استلقَى على قفاه.

لا يذكر، صاحبنا، أنَّه تمادى في الضحك حدّ الاستلقاء على القفا. ولا متى كانت آخر مرة «فرفحت» فيها روحه حتى وصلت أصداؤها إلى الجيران. لكنه لا ينسى حلقة الأصدقاء الذين اعتاد أن يشاركهم جلسات المرح والبهجة الصافية. «ساعات مسروقة من عمر الزمن». وليس الزمن هو ما ضاع، بل تلك الصحبة التي تفرّق شملها في القارات، فوق الأرض وتحت الأرض.

فحصته الطبيبة الفرنسية باهتمام. قاست الوزن والضغط ومرّت بالسمّاعة على قلبه وظهره. قالت له إنَّ سبب الضيق الذي يشعر به هو خطأ في التنفس. أنت لا تسحب الشهيق بشكل كامل ولا تزفره كما يجب. أوصته بجلسات للتدريب على التنفّس الصحيح. يبتسم بأسى ويكاد يعترف لها بكلّ العادات الخطأ التي يعاقرها. جئناكم بعللنا التي لم تخطر على بال نطاسيّ منكم. كانت أنفاسنا، في تلك البلاد، محسوبة علينا حتى احتبس الشهيق واختنق الزفير.

تحدّثه الطبيبة، أيضاً، عن العلاج بالضحك. تكتب له عنوان حلقات تمارس هذه الرياضة المفيدة. يقصد أفرادها الحدائق العامة ويقهقهون بملء رئاتهم في الهواء الطلق. لا يهم أن تكون مسروراً بالفعل أو منكمشاً محزوناً. إن الضحك عدوى. ترى الآخرين يمارسونه فتجاريهم بضحكة مصطنعة فاترة، سرعان ما تتحوّل إلى حقيقية. تنسى التوتّر ووطأة العمر. «وضحكنا ضحك طفلين معاً». نصف ساعة تكفي لأن ست الحبايب كانت تتوجس إذا داهمها الضحك مع جاراتها. تمسح وجهها وتقول: «ربّ اجعله خيراً». ليس أكثر مدعاة للحزن من أن يكون الفرح شبهة. يتذكّر أيضاً أن دجّالاً في سوق البلدة اخترع حبوباً للسعادة. أوهم البسطاء بأن حبة قبل الطعام تزيل الغمّ وتجعل الدنيا ورديّة. واليوم تباع تلك الحبوب في الصيدليات أو عبر «أمازون»، ويسمونها مضادات الكآبة. وفي الأخبار أن المنطقة العربية تستهلك النسبة الأعلى منها. ألهذا السبب بتنا نحتاج وزارات للسعادة؟

رمى العنوان حال مغادرته عيادة الطبيبة. إن القوم هنا مدلّلون. لديهم حلقات علاجيّة تعليمية لأتفه الأعراض والأغراض. هناك، مثلاً، دروس لتعلّم طريقة تفريش الأسنان. ودورات لكيفية التعامل مع إفرازات الكلاب الأليفة. وحصص لطرق تغليف الهدايا. وهو لن يلتحق بحلقات الضحك لأنه لا يرى نفسه من القوم المدلّلين. سيمشي في الحديقة التي منع اللئام التدخين فيها ويقرأ بصوت خافت محفوظاته من القصائد التي يحبّ. تلك وحدها ما يعينه على استعادة هدأته.

يقول الجواهري:

هنا الخيالُ كصافي الجوِّ منطلقٌ

صافي المُلاءَةِ ضحّاكُ الأساريرِ

... على أمل أن يستقرّ العام الجديد على برّ أمان.

الشرق الأوسط

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