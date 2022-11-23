خطورة التصعيد الروسي في أوكرانيا

لم تكن خيرسون المعركة الأولى التي يخسرها الرئيس الروسي. خسر أوّلا معركة كييف، العاصمة الأوكرانيّة، التي لم تسقط بمجرّد بدء الحملة العسكريّة على أوكرانيا في الموعد الذي أعلن فيه الأميركيون أن هذه الحملة ستبدأ فيه. جاء كشف الأميركيين للموعد الدقيق للهجوم الروسي، فيما كان بوتين نفسه ينفي أيّ نيّة في شنّ حرب على أوكرانيا. كان ذلك بمثابة إشارة إلى أنّ واشنطن على علم بما يدور في موسكو من جهة، كما أنّها تعرف تماما كيفية عمل عقل الرئيس الروسي ومدى تهوّره من جهة أخرى.

الأهمّ من ذلك كلّه، تبيّن أن أحد أهمّ رجال الإدارة الأميركيّة الحالية على معرفة دقيقة بما يدور في الكرملين الذي يتحكّم فيه رجل واحد وحيد اسمه فلاديمير بوتين. المقصود هنا هو وليم بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركية (سي. آي. إيه) الذي سبق له أن عمل سفيرا لبلاده في موسكو بين العامين 2005 و2008.

لم يخسر بوتين حربه الأوكرانيّة فحسب، بل خسر مستقبله السياسي أيضا. لا يستطيع سياسي روسي، أو غير روسي، مهما بلغت درجة ذكائه، المحافظة، في المدى الطويل، على موقعه في حال لم يكن يعرف العالم ولا يعرف إمكانات روسيا نفسها.لا بدّ من التذكير للمرّة الألف بأنّ حجم اقتصاد روسيا دون حجم الاقتصاد الإيطالي. لا توجد أي آلة منزلية من إنتاج روسي في أي بيت روسي. لا تنتج روسيا برّادا أو مكيّف هواء أو غسالة… أو سيّارة يمكن وصفها بالمحترمة. لم يخرج اقتصادها من الاعتماد على الدخل الآتي من الغاز والنفط. لم يستطع بوتين تحويل الاقتصاد الروسي إلى اقتصاد منتج، مثله مثل النظام الإيراني بعد ثورة العام 1979.

ارتكب فلاديمير بوتين كلّ الأخطاء التي يمكن لسياسي ارتكابها. وصل به الأمر، في نهاية المطاف، إلى الارتماء في الحضن الإيراني. تبيّن أنّ المسيرات الإيرانيّة لم تحل دون سقوط خيرسون وأنّ كل ما تستطيع هذه المسيّرات عمله هو قتل المزيد من المدنيين وضرب محطات الكهرباء في أوكرانيا وزيادة العذابات اليوميّة للمواطن العادي، لا أكثر.لا تستطيع هذه المسيّرات سوى تحقيق هدف استمرار الحرب. لم تعد لهذه الحرب شعبيّة في الداخل الروسي. كشفت ذلك حملة التجنيد الفاشلة التي دعا إليها بوتين. فرّ الروس بعشرات الآلاف من بلدهم بدل الالتحاق بالجيش!

لم يدرك الرئيس الروسي، منذ البداية، أنّ الحرب الأوكرانيّة هي حرب تعني أوروبا كلّها. لم يلق نظرة إلى خريطة أوكرانيا وموقعها الجغرافي قبل دخول مغامرته التي بناها على تجارب سابقة لم تكن تهمّ العالم. من بين تلك التجارب إخضاع الشيشان والتدخل في جورجيا واحتلال شبه جزيرة القرم في العام 2014 ثمّ المشاركة، بناء على طلب إيراني، في الحرب على الشعب السوري ابتداء من خريف العام 2015.

لم يدرك فلاديمير بوتين، ولن يدرك يوما، أنّ قتل السوريين وتشريدهم شيء وقتل الأوكرانيين وتشريدهم شيء آخر. إنّه بكل بساطة رجل لا يعرف العالم ولا يعرف أنّ في استطاعته قتل العدد الذي يشاء من السوريين، فيما دخوله إلى أوكرانيا يجعل كلّ دولة أوروبيّة تشعر بأنها صارت مهددة، تماما كما حصل في العامين 1938 و1939 عندما بدأ أدولف هتلر يتمدّد أوروبيا.