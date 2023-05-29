ماذا يحمل اتفاق مكارثي وبايدن بشأن رفع سقف الدين؟.. إليكم 6 نتائج للاتفاق

انزعجت الحكومة بشدة من سياسة حافة الهاوية التي انتُهِجت على مدار شهور بشأن حد الدين، ورأت أن مكارثي قد استغل في تهور اقتصاد الأمة لإحداث تغييرات محافظة في الحكومة الفيدرالية، وسيضمن الاتفاق، في حالة إقراره، عدم تمكن الحزب الجمهوري من فعل ذلك مجددًا حتى موعد انتخابات مجلس النواب القادمة، وسيحاول الديمقراطيون استعادة سيطرتهم على المجلس في عام 2024، وإن لم يفعلوا — وفاز بايدن — فقد تواجه الأمة أزمة مماثلة بعد عامين من الآن.

تثبيت كبير لتمويل البرامج المحلية

كانت النقطة الشائكة في المفاوضات هي مستويات التمويل المتعلقة بجزء من الميزانية الفيدرالية غير المرتبط بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وهو الجزء الذي يموِّل المئات من البرامج المحلية، مثل البحث العلمي، وإعانات الإيجار، والمساعدات الغذائية للأمهات.

طالب مكارثي بإحداث تخفيضات حادة في هذه البرامج، نظرًا لرغبته في خفض الإنفاق الفيدرالي وزيادة تمويل شؤون العسكريين وقدامى المحاربين، وأخيرًا، وافق البيت الأبيض على إجراء خفض مُعدَّل في ضوء التضخم للإنفاق المباشر على هذا النوع من البرامج، ولكن ذلك الخفض سيحدث عن طريق إعادة توجيه الأموال من جهات أخرى، مثل الأموال المستردة من عملية توسع دائرة الإيرادات الداخلية، وسيزيد الإنفاق على هذه البرامج بنسبة 1 بالمئة في عام 2025 وفقًا للاتفاق.

بدا أن الحكومة تواجه خفضًا في هذه البرامج بنسبة 8 أو 12 بالمئة تقريبًا، وهو ما كان سيضعف البرامج الرئيسية ويُصعِّب للغاية إقناع البيت الأبيض أعضاءَ الكونجرس الديمقراطيين بالاتفاق، وشبه تجميد التمويل، هو ما يحدث عادةً في اتفاقات الإنفاق الفيدرالي الاعتيادية أثناء فترات انقسام الحكومة، حتى وإن لم يكن ذلك ما يفضله الديمقراطيون.

استرداد بعض الأموال المخصصة لدائرة الإيرادات الداخلية

رغم رفض إجراء تخفيضات في البرامج المحلية، وافقت حكومة بايدن على فعل ذلك جزئيًّا من خلال خفض نسبة من الثمانين مليار دولار التي وافقت عليها الحكومة العام الماضي للتوسع في دائرة الإيرادات الداخلية.