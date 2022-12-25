«طالبان» و«إيران»... التطرف ضد النساء



هذا الموقف تجاه تعليم المرأة له سوابق متعددة في عدد من البلدان العربية والمسلمة، ولدى كثير من الدول العربية تجارب معروفة، ومعارك فكرية وأدبية ودينية كانت تخاض بين دعاة التنوير ودعاة التطرف. وفي السعودية -على سبيل المثال- يمكن قراءة كتاب «فتنة القول بتعليم البنات» للدكتور عبد الله الوشمي، لمعرفة كثير من التفاصيل التي تتشابه مع فكر وخطاب وفتاوى حركة «طالبان»، ومنها موقفها الأخير بمنع المرأة من التعليم الجامعي.

حركة «طالبان» عاجزة بحكم بنيتها الفكرية والدينية عن التطور، وهي نموذج لحركات الأصولية والإرهاب التي يكون الصوت الأقوى والأعلى فيها دائماً للأكثر تطرفاً وتشدداً، لا للأكثر علماً واعتدالاً. وقد جنى هذا الخطاب على حركة «طالبان» من قبل، وأسقط حكمها عشرين عاماً، وها هي تعود أدراجها لتمارس المشكلات القديمة نفسها، وتتخذ القرارات العقيمة ذاتها، المخالفة لروح العصر وجوهر الإسلام.

كان قرار الانسحاب الأميركي المفاجئ والمستعجل والمتهوِّر كارثياً على أفغانستان والمنطقة. وكانت إدارة الرئيس بايدن تعلم حق العلم أنها تسلِّم الدولة والشعب الأفغاني لحكم حركة «طالبان»، وتعلم حق العلم أن مثل هذه القرارات البشعة قادمة لا محالة، وأن كثيراً من الجرائم سترتكب بحق الشعب الأفغاني المغلوب على أمره، واختارت عن وعي الانسحاب بشكل أربك المشهد، وألقى البلاد في أتون التطرف والإرهاب.

بيانات الاستنكار الدولية لقرار «طالبان» الأخير بحظر تعليم المرأة هي أقرب لتحلَّة القسم ورفع العتب، منها إلى أي تأثير حقيقي أو ضغط سياسي فاعلٍ، وهي لا تنفي المسؤولية الأخلاقية والتاريخية عن قرارٍ كان عارياً من أي بعدٍ إنساني أو مبدأ فكري لطالما تغنت به الدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، وسلَّطته سيفاً مصلتاً على الدول حول العالم، ومنها الدول العربية والإسلامية.

المقصود من هذا السياق هو التنبيه لبعض المقالات الاعتذارية العربية التي سوَّدتها أقلامٌ عربية قبل عامٍ فقط، لتبرر لأميركا قرارها الكارثي، وتثير الشكوك حول مدى تأثيره على الشعب الأفغاني، وتؤكد أن «طالبان» حركة تتغير وتتطور، وهي إحدى الجنايات التي تتكرر ويتكرر تأثيرها على القارئ العربي، بلا أي مراجعة أو نقدٍ ذاتي يوضح الصورة ويساعد على الفهم، وهو مثل الموقف من جماعات الإسلام السياسي و«الأصولية» ومثل الموقف مما كان يعرف بـ«الربيع العربي»، وهو يعتمد على قصر ذاكرة القارئ، واعتماد طريقة قلب الصفحة وفتح أخرى، لا أقل ولا أكثر.