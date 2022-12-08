ثورة على الثورة

تحوّلت الشابة الإيرانية مهسا أميني إلى ما يشبه كرة الثلج، التي تظل تتضخم كلما تدحرجت، والتي يظل حجمها يكبر ويكبر كلما انحدرت أكثر.

والذين قرأوا قرار النائب العام الإيراني إلغاء شرطة الأخلاق، لا بد أنهم قد راحوا يفتشون عن أسبابه البعيدة، لأنهم بالطبع يعرفون أسبابه القريبة.

أما أسبابه القريبة فهي الاحتجاجات التي انطلقت في إيران مع بدايات الخريف على يد بعض الفتيات، ثم ما لبثت أن اكتسبت فتيات أكثر، واجتذبت إليها سيدات أكثر وأكثر..

ومع مرور الوقت انضمت فئات أخرى إلى الفتيات والسيدات، وبالذات طلبة وطالبات الجامعات، وبدت الاحتجاجات وهي تشتد في مرحلة بعد مرحلة ويتسع نطاقها، وبدت حكومة المرشد علي خامنئي وهي توشك أن يفلت منها الزمام.

كانت هذه هي الأسباب القريبة التي كنا نتابعها على مدى أسابيع مضت، ولم تكن المشكلة في الاحتجاجات في حد ذاتها، ولكن المشكلة كانت في استمرارها ودوامها، وكانت المشكلة في سياسة النَفَس الطويل التي ميزتها، أما الأسباب البعيدة كانت في الحقيقة سبباً واحداً، وكان هذا السبب هو مهسا أميني.

وكانت مهسا قد تعرضت للضرب والتعذيب على يد أفراد في الشرطة الملغاة، ومن شدة ما تعرضت له فإنها فقدت حياتها. وفي لحظات صارت وكأنها بوعزيزي، الذي أشعل الثورة في تونس أيام ما يسمى الربيع العربي، ورأيناها وكأنها عود الثقاب الذي يشتعل بالقرب من كوم قش كبير.