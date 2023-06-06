دعونا نهزم اليأس ونَسِر نحو السلام

لكن مأساتنا أكثر تعقيدًا. إنها مأساة واقع تؤيد فيه غالبية الجمهور في كلا البلدين المفاوضات من أجل سلام حقيقي على أساس حل الدولتين، لكن المحادثات لا تحدث. هذه مأساة، لأن معظم الناس لا ينخرطون في السلام لمجرد اليأس. ويدرك الجمهور الإسرائيلي أن الحل الوحيد طويل الأمد الذي لا يثير ذكريات الأنظمة المظلمة هو اتفاق سلام بين الشعبين.

أعتقد أنه إذا سألنا معظم الإسرائيليين، فسيعرفون كيفية إدراج معظم مكونات مثل هذا السلام، وهي مسألة منطقية. لكن على الرغم من البساطة، يعتقد الكثيرون أنه مستحيل الآن، كما كان كذلك في أي وقت مضى. هذه مأساة، لأننا لسنا في حالة ركود، لأننا إذا انتظرنا فلن يتغير الوضع. إن وضعنا أشبه بوعاء ضغط يشتعل، وكلما طال انتظارنا ولم نتحرك، زاد الانفجار، وسواء كان ذلك على شكل انتفاضة ثالثة، أو حرب أخرى في غزة، أو أي شكل آخر من أشكال إراقة الدماء، من شأنها أن تحصد الآلاف من الضحايا من كلا الجانبين.

لذلك من المهم بالنسبة لي أن أخاطب كل المتظاهرين الأعزاء. لا يمكن للاحتجاج أن يستمر في تجاهل الاحتلال. والسبب في ضرورة سحق نظام العدالة والمجتمع المدني والأطراف الديمقراطية، حتى يكون للفاشية حرية التصرف في الأراضي الفلسطينية لارتكاب جرائم فظيعة هناك دون عوائق.

وبشكل أعمق، فإن الاحتلال هو الحبل السري للفاشية الإسرائيلية. وفي كل مكان آخر في العالم ينمو من رأس مال كبير أو من رتب الجنرالات، لكن هنا كل الجنرالات وأصحاب الثروة الكبيرة يعارضون انقلاب النظام. ومصدر الفاشية في بلادنا هو الاحتلال والمستوطنات، حيث جاء منها إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وسمحا روتمان، حيث يأتي الدعم الأساس للانقلاب.

لذلك، فإن المطالبة بإنهاء الاحتلال يجب أن تكون مطلبًا متكاملًا للاحتجاج، على أساس أنه لا ديمقراطية مع الاحتلال، وأن الاحتلال يحتاج إلى ثورة.

يصادف هذا الأسبوع مرور 56 عامًا على ما يسمى خطأ حرب "الأيام الستة"، وبهذه المناسبة، سننظم مسيرة يوم السبت المقبل، وسوف تنطلق في الساعة الـ18:00 من شارع ديزنغوف في تل أبيب، وستصل إلى مظاهرة كبيرة في كابلان ضد التعديلات القضائية.

مسيرة تعبّر عن مطلب واحد: إنهاء الاحتلال وإحلال السلام على أساس حل الدولتين. "أقول لكل مَن يقرأ كلماتي- انضم إلينا! اليهود والعرب الذين ما زال لديهم الأمل في قلوبهم، وأولئك الذين يشعرون باليأس. تعال وسر معنا وانظر أنك لست وحدك. قد تحصل حتى على بعض الأمل في هذا الوقت المظلم. تقع على عاتقنا مسؤولية رفع علم السلام معًا، وأن لا تبقى راية الاحتلال السوداء ترفرف".

قد يقول البعض إن هذه آمال كاذبة، وإن هذا هو الواقع ويجب قبوله. ولكن حتى لو تخلى الكثيرون عن السلام، يجب أن نتذكر أننا في عامي 2001 و 2008 كنا قريبين جدًّا بالفعل مِن أن ينتهي الأمر بكل الطغاة إلى السقوط، وأن كل أمة مهزومة ستقاتل من أجل حريتها، وأن السلام يستحق كل جهد. لدي إيمان كامل بأنه بعد هزيمة اليأس، يمكننا أن نحقق السلام معًا.

"هآرتس"

ترجمة: يحيى مطالقة