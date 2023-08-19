هل يدفع الديمقراطيون بميشيل أوباما في انتخابات السنة المقبلة؟

هل ديمقراطيو أمريكا في مواجهة خوف عميق، في حال ترشح بايدن للرئاسة مرة جديدة في 2024؟

كثر الحديث خلال الأيام القليلة الماضية عن احتمالات الاستعانة بوجه ديمقراطي أكثر نضارة، وأفعل حضوراً، على الساحة الوطنية، لضمان التصدي لدونالد ترمب، هذا الذي تزداد حظوظ ترشحه، رغم حبال القضايا المتشابكة والمتقاطعة التي تلتف من حوله.

لم يكن مقال الصحافي البريطاني، تيم ستانلي، في صحيفة «التلغراف» البريطانية، هو أول إشارة لاحتمالات قيام الحزب الديمقراطي بترشيح ميشيل أوباما، أول سيدة أولى تسكن البيت الأبيض في تاريخه، بديلاً عن بايدن، وإن كان المقال عينه قد اعتبر أن الحديث جدي ويجري بين أركان الحزب.

الحديث عن ميشيل أوباما يعني أول الأمر استمرار الخط السياسي للديمقراطيين الممتد من 2008 إلى 2024، وهو خط قطعه دونالد ترمب، الأمر الذي يعتبره كثير من الديمقراطيين، بمثابة «انحراف مؤقت».

تبدو المخاوف من ترشح بايدن واسعة، لا سيما أن شعبيته لم تعد تتجاوز الـ40 %، وهناك احتمالات مفتوحة لأن تتدهور أكثر، كلما تردَّت الأوضاع الاقتصادية في الداخل الأمريكي، وفقد القائمون على الأمر مقدرتهم على خفض التضخم.

ولعل آخر استطلاع رأي أجرته «رويترز - إبسوس»، أظهر أن 54 % من المستطلعة آراؤهم غير راضين عن أداء الرئيس، مع الأخذ في الاعتبار ما يمكن أن تؤول إليه أحواله الصحية، وصولاً إلى يوم الانتخابات.

عطفاً على ذلك، فإن هناك إشكاليات قضائية تترصد عائلة بايدن، يمكنها أن تتسبب في ضياع فرصة فوزه، ولو في الساعة الحادية عشرة من عمر الانتخابات، من جراء قضية ابنه هانتر التي تطاله بحال من الأحوال.

وتظهر ميشيل أوباما على ساحة الديمقراطيين كوجه محبوب ومرغوب، بل ومؤهل كثيراً جداً فكرياً ومجتمعياً لقيادة الديمقراطيين في هذا التوقيت، وربما قيادة الولايات المتحدة الأمريكية برمتها.

ومن المدهش التذكُّر أنه في عام 2012، ومع منتصف الولاية الأولى لباراك أوباما، كانت شعبية ميشيل تفوق شعبية أوباما نفسه، واعتُبرت بالفعل إحدى دعائمه الأساسية.

حين سكنت ميشيل البيت الأبيض، عُرفت بأنها شخصية لطيفة ودودة، لا تفارقها الابتسامة، تحب المزاح ولا تبخل بالمعانقة التي يحبها الأمريكيون.

وصفت نفسها ذات مرة بأنها الأم القائد، وقد قصدت قيادة زمام ابنتيها، «ماليا وساشا»؛ فهل تضحى اليوم القائدة لعموم الولايات المتحدة الأمريكية، حال قرر الحزب الديمقراطي ترشيحها؟

وتبدو مؤهلات ميشيل تدفعها في طريق هذا المنصب الأرفع في البلاد؛ فهي محامية، أكاديمية، كاتبة، تخرجت في كلية الحقوق بجامعة هارفرد، ومنها حصلت على درجة الدكتوراه، عام 1988، ثم يقودها القدر للارتباط بالرجل الذي سيدخل التاريخ، كأول رئيس من أصول أفريقية للبلاد.

وانخرطت ميشيل في النشاط السياسي مبكراً، كما عملت في مجال الاستشارات القانونية، وباتت اليوم من الشخصيات النسائية المؤثرة لا في الداخل الأمريكي فحسب، بل على مستوى العالم أجمع.

وفي الأشهر الأولى لها بعد أن أصبحت السيدة الأولى، قامت بأعمال أبدى الأمريكيون حالة من الرضا الواسع عنها؛ فقد قامت بزيارة مطاعم الفقراء التي كانت تقدم الطعام مجاناً لهم، كما أرسلت ممثلين عنها إلى المدارس وأيدت الخدمة العامة، ودعمت سياسات زوجها من خلال تعزيز مشروعات القوانين التي تزخم تلك السياسات.

لا يحمل ثوب ميشيل أوباما أي بقع سياسية تلطخ مسيرتها نحو البيت الأبيض، على العكس من المرشحين المتناحرين بايدن وترمب، بل يمكن القول إنها تمثل وجهاً مقبولاً لأمريكا التي كانت مطمع الأمم ومراد الشعوب ذات يوم.

وخلال المؤتمر الوطني الديمقراطي 2008، ألقت ميشيل كلمة سعت من خلالها إلى تصوير نفسها وأسرتها باعتبارهم تجسيداً «للحلم الأمريكي»، وأوضحت ساعتها أنها هي وزوجها يؤكدان ضرورة أن يعمل المرء جاهداً لتحقيق ما يريده في الحياة، وأن كلمة الإنسان ميثاق عليه أن يفي بها، وأن يعامل الجميع بما يحفظ كرامتهم ويضمن احترامهم، حتى وإن كان لا يعرفهم أو يتفق معهم.

وفي كتابها الذي يحمل سيرتها الذاتية، الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، وحمل عنوان «Becoming»، أو «تحوُّل»، وصفت ميشيل طفولتها الصعبة، وكيف غاية حلمها كان أن تسكن منزلاً من طابقين، أو أن تكون لدى عائلتها سيارة كبيرة وجديدة بأربعة أبواب.

وهذا الكتاب الذي جاء في 426 صفحة، وتُرجم إلى 24 لغة، احتل المركز الأول من حيث الطلبات على «أمازون»، وأظهر قصة كفاح مثيرة لطفلة يعاني والدها من الإعاقة على الفراش، وكيف تصل إلى هذه المكانة.

ويتساءل المرء: هل قصة ترشح ميشيل أوباما أمر مدروس ومخطَّط له منذ فترة، أم أنه مجرد رد فعل عاطفي من الديمقراطيين خوفاً من الخيبات المحلقة فوق سماوات بايدن؟

وغالب الظن أن هناك الكثيرين الذين كانوا على علم بدور ميشيل القادم، وإن لم تصرح هي أو زوجها أوباما به.

وقبل نحو عام أكد رو غرستون، المستشار السابق للحزب الجمهوري، أن الحزب الديمقراطي سيرشح ميشيل، وفي التوقيت عينه، كان مقدم البرامج الأميركي الشهير «بوبا بوسي» يميط اللثام عن سيناريو متوقَّع، فيه سيتنحى بايدن في الأيام الأخيرة لرئاسته، فيما ستصبح نائبته كمالا هاريس رئيسة لبضعة أسابيع، ثم تظهر ميشيل على ساحة الأحداث مرشحةً للحزب الديمقراطي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت ميشيل أوباما كتابها الثاني، الذي يمكننا اعتباره تهيئة لطريقها إلى البيت الأبيض، وقد حمل عنوان «The Light We Carry»، أي «النور الذي نحمله»، والذي يمكن اعتباره دستوراً إنسانياً للتصالح والتسامح مع الذات ومع الآخرين، والقراءة المعمقة له تقول كأنها كتبته خصيصاً لإصلاح ذات البين بين أميركا المنقسمة من حول نفسها.

وهل هو وقت إزاحة ترمب وبايدن والبحث عن وجوه أميركية جديدة قادرة على استنهاضها من كبواتها المعاصرة؟

وربما يحتاج الأمر لإبرام اتفاق مسبق من الرئيسة القادمة تعفو بموجبه عن بايدن وترمب، ويطلقها في صحراء النسيان، لتبدأ أمريكا مرحلة «البحث عن النور الذي فيها».

الشرق الأوسط

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