ما لا نعرفه عن حرب الحدود

التقرير الذي نشرته شبكة CNN حول حرب الحدود الأردنية السورية، تقرير حساس جدا، وخطير، ويؤشر على وضع أكثر تعقيدا مما يظن كثيرون على حدود البلدين.

وفقا لمصادر أردنية تم نسب المعلومات اليها، فإن شبكات التهريب في الجنوب السوري التي تديرها جهات منظمة بحسب وصفها، تسعى لتهديد أمن الأردن وزعزعة استقراره، عبر محاولات إغراقه بالأسلحة والمخدرات والمتفجرات ودعم الخلايا الإرهابية، حيث أظهرت بيانات القوات المسلحة الأردنية، التي حصلت عليها CNN ، تسجيل 88 حالة طيران مسيرة على واجهات المناطق العسكرية المختلفة منذ بداية 2023 وحتى 24 آب 2023، موزعة بين حالات الإسقاط أو الرصد والتشويش، إضافة إلى التصدي لما مجموعه 194 عملية موزعة بين 81 محاولة تهريب أو تسلل، و98 عملية تسلل مضبوطة، و15 عملية تهريب مضبوطة، حتى 28 شهر آب 2023، كما أظهرت البيانات في عام 2022 أن محاولات وعمليات التسلل والتهريب بلغ مجموعها 383، موزعة بين 218 محاولة تهريب أو تسلل، و120 عملية تسلل مضبوطة، و45 عملية تهريب مضبوطة، وسجلت عمليات التسلل المضبوطة في 2022 حتى نهاية شهر آب 75 محاولة، بينما بلغت 98 عملية تسلل مضبوطة في 2023 حتى نهاية شهر آب 2023، وحول المواد المضبوطة، أظهرت البيانات حتى 20 آب 2023 ضبط 3776 كف حشيش، و1.7 مليون قرص كبتاغون، و2.6 كيلوغرام من الكريستال أي الميثامفيتامين، كما كشفت البيانات العسكرية أيضا، عن استخدام المهربين للبالونات الطائرة مختلفة الأحجام لتهريب المواد المخدّرة، وكذلك المقذوفات عبر تفريغ الحشوات الداخلية لتهريب المخدرات باهظة الثمن، إضافة إلى الطائرات المسيرة القادمة جميعها من الجنوب السوري.

الغد

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