دروس مؤقتة من عملية "السهم الواقي"
يبدو أن عملية "السهم الواقي" انتهت بهدنة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي بوساطة مصرية. وسواء ظل وقف إطلاق النار ساريًا أم لا، يمكننا بالفعل تقديم الدروس المستفادة، ليس فقط من هذا الصراع والصراعات السابقة مع غزة، ولكن أيضًا من صراعات مماثلة مع حزب الله في التسعينيات.
أولاً، من المهم التمييز بين نوعين من العمليات: تلك التي يكون هدفها محدودًا، وتهدف للحفاظ على الوضع الحالي، وتلك التي تهدف إلى تغيير الوضع بشكل جذري. وبطبيعة الحال، فإن الإنجاز المحتمل للنوع الأول متواضع، في حين أن العملية أو الحرب التي تهدف إلى تغيير الوضع جذريًّا تنطوي على مخاطر وخسائر وأثمان مرتفعة. لا ينبغي إغراء المرء بالاعتقاد بأن الوضع يمكن أن يتغير جذريًّا، كما هي الحال في النوع الثاني من العمليات، ولكن يتمتع بثمن منخفض وفترة زمنية قصيرة كما هي الحال في النوع الأول من العمليات. ومن الواضح تمامًا أن العملية الحالية تنتمي، مثل سابقاتها، إلى النوع الأول.
ثانيًا، إذا كان يُنظر إلى استمرار الواقع الحالي، أنه جولة عنف كل عام في المتوسط، على أنه أمر لا يطاق، فيمكننا عندئذٍ التفكير في إستراتيجية أخرى، ولكن مثل هذه المناقشة يجب ألا تتم أثناء عملية ما، ولكن قبلها. وعند النظر في الخيارات الأخرى، لا يكفي أن نقول كم هو الوضع الحالي لا يطاق، ولكن اقتراح مسار كامل قد يخلق واقعًا أفضل.
ثالثًا، من المهم قبل اتخاذ القرارات، وصف الواقع بشكل صحيح. والحقيقة هي أن غزة أصبحت منذ فترة طويلة دولة مستقلة بحكم الأمر الواقع، عندما تكون حكومتها- حكومة حماس - في حالة توتر بين مصلحتين: الأولى، لضمان حياة طبيعية لسكان غزة، والأخرى، للحفاظ على معارضة إسرائيل وقيادة دفة القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية أيضًا. فلدى إسرائيل القدرة على جعل حماس تفضّل المصلحة الأولى، وكلما وسعنا "المزايا الاقتصادية" في أيام السلام، نجحنا أكثر.
رابعًا، في أي مواجهة مع منظمة فلسطينية، مثل الجهاد الإسلامي في هذه الحالة، لا أهمية لمسألة من أطلق النار أخيرًا. وإذا تمكنا من إصابة أهداف جيدة من الجانب الآخر ورد بإطلاق النار، حتى النيران الهائلة التي لم تتسبب في وقوع إصابات، فقد حان الوقت بالضبط لإنهاء الحدث، ويبدو أننا فعلنا ذلك في مثل هذه الحالة مرتين على الأقل خلال أيام القتال.
خامسًا، يجب أن نكون أكثر حساسية لعدد الضحايا غير المتورطين، من المدنيين والنساء والأطفال، على الجانب الآخر. وكان يتحتم على المتحدثين الإسرائيليين أن يعربوا عن تعاطف أكبر مع المدنيين الذين قتلوا في غزة.
سادسًا، الإجراء المحرج الذي يتكرر في كل عملية، والذي يجب أن يوقف فيه رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وهذه المرة أيضًا رئيس الأركان ورئيس "الشاباك" معهم، الإجراء المحرج الذي يتكرر في كل عملية هو في عقد مؤتمرات صحفية مشبعة بمدح الذات ورسائل التهديد. فهو غير لائق، وغير مشرف، وغير مقنع، فهو يلحق ضررًا بإسرائيل، لأنه إذا تعقدت العملية أيضًا، فسيُنظر إلى تلك المؤتمرات الصحفية على أنها استعراضية.
سابعًا، يُجري الجيش تحقيقًا بعد كل عملية، وبالتأكيد سيفعل ذلك في نهاية العملية الحالية، لكن لا يوجد مطلقًا تحقيق حقيقي حتى مع المستوى السياسي. وجميع النقاط السبع المعروضة هنا، تمت دراستها جيدًا في التسعينيات، وبالتأكيد في العقد الماضي، ولكن يبدو أن المستوى السياسي في إسرائيل لم يتعلمها بعد، وهذا أمر مؤسف.
"يديعوت أحرونوت"
ترجمة: يحيى مطالقة