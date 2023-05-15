دروس مؤقتة من عملية "السهم الواقي"

يبدو أن عملية "السهم الواقي" انتهت بهدنة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي بوساطة مصرية. وسواء ظل وقف إطلاق النار ساريًا أم لا، يمكننا بالفعل تقديم الدروس المستفادة، ليس فقط من هذا الصراع والصراعات السابقة مع غزة، ولكن أيضًا من صراعات مماثلة مع حزب الله في التسعينيات.

أولاً، من المهم التمييز بين نوعين من العمليات: تلك التي يكون هدفها محدودًا، وتهدف للحفاظ على الوضع الحالي، وتلك التي تهدف إلى تغيير الوضع بشكل جذري. وبطبيعة الحال، فإن الإنجاز المحتمل للنوع الأول متواضع، في حين أن العملية أو الحرب التي تهدف إلى تغيير الوضع جذريًّا تنطوي على مخاطر وخسائر وأثمان مرتفعة. لا ينبغي إغراء المرء بالاعتقاد بأن الوضع يمكن أن يتغير جذريًّا، كما هي الحال في النوع الثاني من العمليات، ولكن يتمتع بثمن منخفض وفترة زمنية قصيرة كما هي الحال في النوع الأول من العمليات. ومن الواضح تمامًا أن العملية الحالية تنتمي، مثل سابقاتها، إلى النوع الأول.

ثانيًا، إذا كان يُنظر إلى استمرار الواقع الحالي، أنه جولة عنف كل عام في المتوسط، على أنه أمر لا يطاق، فيمكننا عندئذٍ التفكير في إستراتيجية أخرى، ولكن مثل هذه المناقشة يجب ألا تتم أثناء عملية ما، ولكن قبلها. وعند النظر في الخيارات الأخرى، لا يكفي أن نقول كم هو الوضع الحالي لا يطاق، ولكن اقتراح مسار كامل قد يخلق واقعًا أفضل.