يبحث البعض في هذا التيه عن «نظام عالمي جديد». ويخشى البعض الآخر قيامه اليمين المتطرف. وننسى جميعاً أن الشيوعية لا تزال تشكّل 5 في المائة من العالم، لسبب واحد وهو بسيط، وهو أن الصين لا تزال تحت سلطة الحزب الشيوعي. ليس شيوعية ماو، ولا ماركس، ولا طبعاً لينين، ومضت، ربما إلى غير عودة، أيام «الصين الشعبية» و«الصين الاشتراكية».

والصين اليوم أكبر دولة رأسمالية في العالم بعد الهند، وأقوى اقتصاد حر بعد الولايات المتحدة. وفي هذا الضياع العالمي لا يأتي أحد على ذكر الشيوعية، بل نشهد عودة القوميات، خصوصاً في روسيا، التي انهارت فيها وفي العالم، يوم كان فلاديمير بوتين في الأربعين من العمر، ولم يكن قد عرف أي نظام آخر في حياته. ولا يتردد اليوم في نعت أوكرانيا بالنازية، بسبب نزعتها الاستقلالية، ويعتبر ذلك سبباً للحرب عليها، لكن العنصر القومي في الحرب، سيشتعل وكأن كلا البلدين لم يعيش في ظل الشيوعية سبعة عقود.

إضافة إلى الصين، لا تزال أربع دول ترفع العلم الشيوعي: فيتنام، ولاوس، وكوبا، وكوريا الشمالية. جميعها لا يمارس شيئاً من شيوعية الأمس. اسم هوشي منه في عاصمة فيتنام لم يعد سوى ذكرى. وكوبا تنزلق من إرث كاسترو، يوماً بعد آخر نحو العودة إلى جارتها الأميركية التي كادت تجرّها إلى حرب نووية. ولاوس ترحب بأي سائح يتذكر أنها في الوجود. وأما كوريا الشمالية، فإلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

مَن هو في الثلاثين اليوم، أي ولد يوم وصول بوتين إلى الكرملين، يدرس تاريخ الشيوعية كمن يدرس تاريخ الإمبراطورية الرومانية، أو ما قبلها. عندما تزول الإمبراطوريات، تفقد عواصمها القوة السابقة. انهار الاتحاد السوفياتي فانهارت الشيوعية وتفرقت من حول موسكو العواصم التي كانت في مدارها مجرد أجرام صغيرة.

زالت أمام أعيننا، وليس في التاريخ السحيق، إمبراطوريات الغرب، ولم يعد أحد يتذكر أنها كانت أكبر من دولة في حجمها الحالي: بريطانيا، وفرنسا، ومن ثم السوفيات، قبل أن ينتهي القرن الماضي. وفي المقابل تحولت المستعمرات السابقة إلى امبراطوريات جديدة: الهند والصين، أضخم تجمعين بشريين في التاريخ. وفيما تغرق أميركا وروسيا في حروبهما، تنعم الصين «بالسلام الآمن» في انتظار حربها مع تايوان، والعياذ بالله.

هذا هو «النظام العالمي»، دول تقوم على ضعف أخرى. ضعيف يقوى ومستقوٍ.

الشرق الأوسط

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