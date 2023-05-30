توجيه الشتائم عبر مواقع التواصل مجرم بالقانون وليس من حرية الرأي والتعبير

تعليق الدكتور أشرف الراعي، إعلامي أردني متخصص في القانون الجزائي والتشريعات الإلكترونية، على أحداث مباراة ناديي الفيصلي والوحدات، وما تبعها من إساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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-"العديد من الجرائم ارتكبها أنصار الأندية الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال توجيه الشتائم والإساءات خلافاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، في المادة 11 منه، وكذلك قانون العقوبات باعتباره الشريعة العامة".

-"ندعو إلى تغليب لغة العقل والحوار لحل أي خلاف خصوصاً في القضايا الرياضية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

-"للأسف يرتكب العديد من الأشخاص جرائم ذم وقدح ظنا منهم أن ذلك يندرج ضمن حريتهم في التعبير عن آرائهم على الرغم من أن الدستور الأردني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي يصادق عليها الأردن يلزم أي شخص يريد أن يعبر عن رأيه أن يلتزم بنصوص القانون؛ فلا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج على القانون وتوجيه الإساءات والشتائم".

-"أخطر الجرائم هي جرائم الكلمة ويمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تماسك المجتمع والتزامه بالأخلاقيات.. وهنا يأتي دور الإعلام المهني المحايد في بيان الحقائق وعدم ترك الأمور إلى الإشاعات والاجتهادات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

نقلاً عن "التاج الإخباري"