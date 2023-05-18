إرم نيوز في عيده العاشر.. انطلاقة جديدة

في الثامن عشر من مايو 2013، كان الموعد لانطلاق موقع إخباريّ جديد في فضاء إلكترونيّ يزدحم بالمواقع على اختلاف أطيافها وتوجهاتها، كان ذلك بمثابة تحدٍ يتطلب رؤية وعزيمة وإصرارا؛ كي يستطيع الموقع حديث العهد الدخول والمنافسة.

قبل 10 سنوات كانت الانطلاقة، مسيرة حافلة وجهد بذله زملاء، منهم مازال في طاقم العمل يطمح لبذل المزيد من أجل قارئ ذواق، ومنهم مَن رحل ليكمل الإبحار في محيط صاحبة الجلالة، لهم منا كل الحب والتقدير على ما بذلوه، عاقدي العزم بعد السنوات العشر على انطلاقة جديدة لإرم نيوز، تليق بسمعة الموقع وما يريده القارئ والمتابع الحصيف.

في عيده العاشر، يستعد إرم نيوز لانطلاقة بروح الشباب، انطلاقة تواكب التطورات، وتمزج بين المرئي والمقروء بأسلوب سلس يوصل المعلومة للقارئ بأيسر الطرق عبر جميع قنوات مواقع التواصل الاجتماعي التي أثبتت دورها في إضافة نوعية لعالم الأخبار.

وسيبقى الشعار ذاته "الحقيقة محايدة" يمثل رؤيةً لإرم نيوز لن يحيد عنها، يقدم محتوى سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا ورياضيًّا منوعًا جامعًا، يهتم بشؤون الدول العربية، والعالمية بحرية وحياد، ليكون مصدرًا موثوقًا للمعلومة يقدمها للقارئ العربي في بلاده أو في المهجر.

هنا بين أروقة الموقع، تستطيع أن ترى دماءً جديدةً تسري في العروق، تخطط وتواصل الليل بالنهار، ليكون إرم نيوز- يمثل ما كان من اسمه نصيب- العلامةَ الدالةَ في الصحراء القاحلة، ونبراسًا يضيء ويوصل عابر الدرب إلى سبيله.. إلى الحقيقة.

كل عام وإرم نيوز وجميع العاملين فيه وجميع قرائه بألف خير.. عام جديد وانطلاقة جديدة بإذن الله.