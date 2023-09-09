كلاهما يعيش بيننا

في ١٥ من هذا الشهر، سوف تكون مئة سنة قد مرت على رحيل «سيد درويش».. وفي ٢٨ من الشهر المقبل، سوف يكون نصف قرن قد مضى على رحيل «طه حسين».

والمعنى أننا على موعد في هذه السنة مع قمتين من قمم الفن والثقافة في البلد، وأننا مدعوون إلى أن نعيد اكتشافهما من جديد، لأننا حتى وإن كنا نعرف مقام سيد درويش، وحتى وإن كنا ندرك مكانة طه حسين، إلا أن أثريهما لم يصلا إلى ما لابد أن يصلا إليه في حياتنا بعد.. ولو وصل أثريهما إلى حيث يتعين أن يصلا في حياتنا لكان لنا الآن شأن آخر.

وإذا كان طلعت حرب رمزًا للنهضة في الاقتصاد في بدايات القرن العشرين، فإن درويش يبقى رمزًا لها في الفن، ويظل عميد الأدب العربي رمزًا لها فى الفكر والثقافة.

ولا تعرف ما إذا كان رحيل سيد درويش في سن مبكرة من سوء حظنا أم لا.. فالرجل رغم ما تركه وراءه من تراث موسيقي خالد، غادر الدنيا بعد أن تجاوز الثلاثين بسنة واحدة.. ومن حُسن حظنا في المقابل، أن الله قد ألهمه، فقدم ما كان عليه أن يقدمه وهو في سن صغيرة لا تقاس بشيء في عُمر الفن الباقي.

ورغم أن طه حسين عاش إلى ما بعد الثمانين بأربع سنوات، إلا أنه قد انطبق عليه في يوم رحيله ما انطبق على المنفلوطي الذي رحل في يوم إطلاق النار على سعد زغلول عام ١٩٢٤، فانشغل الناس بسعد باشا ولم يذكروا المنفلوطي إلا قليلًا!.

رحل عميد الأدب في غمرة حرب أكتوبر، ويوم غادر في ٢٨ من ذلك الشهر كانت الحرب قد وضعت أوزارها بالكاد، وكانت أخبارها تملأ الدنيا وتشغل الناس، وحين انتبهنا بعدها بقليل، اكتشفنا أن طه حسين قد مضى إلى حيث مضى الذين سبقوه.

روت السيدة سوزان طه حسين، رفيقة حياته، منذ أن ذهب للدراسة في فرنسا إلى أن رحل أنها فقدت حافظة نقودها ذات يوم بعد رحيله، وأن اللص الذى سرقها لما عرف أنها تخص زوجة طه حسين أعادها، ولكنه أرفق معها خطابًا يقول فيه إنه احتجز لنفسه صورة من صور طه حسين كانت في الحافظة، وإنه سيعلق الصورة على الحائط فى البيت!.

لم يكن طه حسين في حاجة إلى معرفة بالقراءة والكتابة لدى الشخص ليعرف له قدره وقيمته.. وكذلك كان فنان الشعب سيد درويش.. فكلاهما يلامس الوجدان، بالكلمة مرة وبالنغمة مرةً ثانية.

المصري اليوم

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