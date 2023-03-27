بين براعة الإبحار الصيني وصخب الأمواج الإيرانية

ما حرص عليه الرئيس الصيني هو الإيضاح لكل مَن يعنيه الأمر أن بكين لن تمدّ موسكو بالأسلحة التي يمكن لروسيا أن تستخدمها في الحرب الأوكرانية. حرص على التمييز بين التعاون الوثيق بين الصين وروسيا كشريكين متشابهين في المواقف السياسية سيما نحو الغرب، وبين الظهور وكأن البلدين يسيران نحو الوحدة.

الرئيسان اتفقا على خطوط عامة من التعاون سياسياً في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين وغيرهما. ما تجنباه على الأرجح نزولاً عند رغبة الطرف الصيني، هو إصدار بيانات مشتركة يمكن للولايات المتحدة أن تقرأها بأنها معادية لها. كانت البيانات عامة ولم تنطوِ على أي تعهّد بالتصدّي للولايات المتحدة. كانت الصين حذرة جداً على ألاّ تبدو بأنها تدعم روسيا في كل مواقفها. لذلك، ارتاحت إدارة بايدن، ولم تقلق.

لم يتم التوصل الى اتفاق عملي وخطوات ملموسة في إطار خطة السلام الصينية للحرب الأوكرانية. اكتفى الرئيسان بالتأكيد على مبادئ عامة ذات علاقة بالمبادرة الصينية.

لم يبحث الرئيسان في تفاصيل الترويكا الصينية- الروسية- الإيرانية واكتفيا بالتأكيد على استمرار التعاون مع طهران وسط ترحيب الرئيس بوتين بالمبادرة الصينية بين السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كل ذلك يعني أن الرئيس الصيني شي جينبينغ يحسن اتقان الإبحار الدقيق وينوي الالتزام بأولويات الصين الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع "الحزام والطريق" الذي يتطلّب توسيع رقعة التعاون وتضييق آفاق المحاور الاستفزازية.