غاب سيلفيو برلسكوني عن 88 عاماً وثروة بنحو 7 مليارات دولار وجمهرة من النساء. لكن بائع المكانس الكهربائية، الذي أصبح أحد زعماء إيطاليا بعد الحرب، كان، إضافة إلى سمعته الصاخبة، رجلاً يقرأ جيداً أهميات اللحظة المناسبة.

أول قراءة، في هذا المعنى، كانت يوم تنبه إلى أن الزوجة أصبحت امرأة عاملة أيضاً، ولم يعد لديها الوقت لكنس المنازل ببطء مكنسة القش. فأخذ يقرع أبواب البيوت ومعه الاختراع الجديد: مكنسة كهربائية تلتهم الغبار من بعد.

ولما صار غنياً، أدرك أن المستقبل للإعلام الجديد، فلم يتردد في خوض الغمار، وما تأخر في النجاح. وعندما نجح، قرر أن يستكمل المسيرة في السياسة، واحتل أعلى مناصبها ثلاث مرات.

خلف صورة الرجل المحاط بالنساء، والزعيم الأصلع الذي لا يتردد في الظهور أمام شعبه، مزروع الشعر، كان برلسكوني يمتلك صورة الرجل الجدّي والمتأهب والمحب لبلاده. أهم ما استقرأه في مستقبل إيطاليا أن مشكلة المهاجرين المتدفقين عليها سوف تتطور مع الوقت إلى كارثة لها ولأوروبا.

في عام 2008 أعلنت وزارة الداخلية الليبية أن إيطاليا لم تلتزم تعهداتها في الحملة ضد الهجرة غير الشرعية. فهم برلسكوني مغزى الرسالة على الفور، واتصل بالعقيد القذافي ليلاً، وانتهت المكالمة بتعهد روما بتقديم حزمة من المساعدات للجماهيرية مقدارها 3.4 مليار يورو. وأثمر الاتفاق، وانخفض عدد المهاجرين الآتين بحراً من شمال أفريقيا. وبعدها طالب القذافي بمبلغ 5 مليارات يورو من «الوحدة الأوروبية» للمساهمة في صد المهاجرين.

المهاجرون الآن كارثة في إيطاليا، وكارثة في ليبيا أيضاً. وهي أكثر حدّة في ليبيا بسبب وضع الدولة الأمني. وعبثاً تشكو الحكومة الليبية إلى المنظمات الدولية، أو إلى الحكومات المعنية. الفارق بين القذافي وبرلسكوني أن الأول اكتفى من المسألة بمظاهرها. فاض فرحاً وهو يعطي برلسكوني يده يقبّلها. أما برلسكوني فرفع يد الزعيم معتزاً بأنه يذل نفسه من أجل بلده. وإذا كان مفهوم العلاقات الدولية لدى البعض هو في تقبيل الأيادي، فلم لا؟

عندما هاجم الأميركيون وأوروبا الجماهيرية، أرغموا إيطاليا على الانضمام إليهم. وأصدر برلسكوني بياناً بأنه غير مشارك في القتال. ربما تذكّر وعوده لصديقه الليبي، أو وعود الصديق له. نصف مليون مهاجر جاءوا إيطاليا منذ مقتل العقيد.

الشرق الأوسط