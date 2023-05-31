اللاجئون السوريّون والآيديولوجيا السكانية

بينما كان بعض اللبنانيّين مستغرقين في مزادهم العلنيّ: هناك في لبنان مليونا سوريّ، بل ثلاثة ملايين، وفي بعض الكلام الشعبيّ أربعة...، ظهر أتراكٌ كلامهم يثير الغيرة والحسد: هناك في تركيّا عشرة ملايين سوريّ، كما قال كيليتشدار أوغلو، الذي نافس رجب طيّب إردوغان على الرئاسة، بل هناك 13 مليوناً، كما زايد عليه أوميت أوزداغ، رئيس حزب «الظَفر».

لقد قُذفت كرة الأرقام إلى أعلى يصعب أن يُطال. والحال أنّه ليس واضحاً ما إذا كانت المبالغة الفلكيّة للسياسيَّين التركيّين ستشجّع زملاءهما اللبنانيّين على المضيّ قدماً، رغم كلّ شيء، في ما بدأوه، أم أنّها ستُحبطهم وتنبّههم إلى الطابع الفضائحيّ للعبةٍ تفضح لاعبها.

المؤكّد أنّ لغة الأرقام منظومة وعي قائمة بذاتها، وفي الزمن الحديث كانت الثورة الصناعيّة أوّل استظهار لاشتغالها الموسّع. فوفادة الريفيّين إلى المدن بحثاً عن عمل في الص ناعة، وإقامتهم في أحياء فقيرة مكتظّة، أشعلا سائر المخاوف لدى مَن أذهلهم ذاك التحوّل الجبّار الذي اخترق حياتهم ولم يقووا على تأويله.

في 1798 حوّل الاقتصاديّ والديموغرافيّ الإنكليزيّ توماس روبرت مالثوس رعبه من السكّان إلى نظريّة: إنّهم ينمون هندسيّاً (1-2-4) فيما الغذاء ينمو حسابيّاً (1-2-3). لهذا على البشر أن يختاروا بين مجاعة كونيّة وإجراء جذريّ يخفض السكّان.

لكنْ حين طرحت الثورة الصناعيّة ثمارها، فتحسّنت أوضاع المواطنين وارتفعت معدّلات أعمارهم، بدأ الغذاء ينمو هندسيّاً وعدد السكّان ينمو حسابيّاً. السيناريو المالثوسيّ صار يندرج في تاريخ الأخطاء المشوبة بالنوايا السيّئة.

بعد أقلّ من قرن، عبّرت «الداروينيّة الاجتماعيّة» عن كره السكّان، بـ»العلم» هذه المرّة بدل الاقتصاد. لقد نقلت القوانين التي وضعها تشارلز داروين عن الحيوان والنبات عبر ملايين السنين لتطبّقها على البشر في حُقب زمنيّة قصيرة ومضغوطة. فمعادلة «البقاء للأنسب»، وفق صيغة الفيلسوف والعالم البريطانيّ هيربرت سبنسر، تقول إنّ الأضعف بين السكّان سوف يدفعون أثمان «الصراع على الوجود»، وما الحياة سوى هذا الصراع إيّاه. وعلى نطاق واسع استُخدمت «الداروينيّة الاجتماعيّة» تبريراً للتفاوت الاجتماعيّ والتوسّع العسكريّ والعنصريّة، وبالبناء عليها نشأت الخرافة التي سُمّيت «علم تحسين النسل» (eugenics).

في الحقبة نفسها تفنّن كتّاب وأدباء كثيرون في نعت الكثرة بأنّها الخطر الذي تقصفنا به طبيعة هائجة ومجنونة.

الكاتب الفرنسيّ الموصوف بالموسوعيّة، غوستاف لوبون، نسب إلى «الحشد» صفات التدمير والعجز عن التفكير والانقياد وراء العواطف. وفي مقابل الميل الذي ساد حينذاك إلى التنظيم النقابيّ والحزبيّ، بما يدافع عن مصالح الأفقر والأضعف في الزمن الصناعيّ، رأى لوبون في «الحشد البسيكولوجيّ» سبباً لتخدير الوعي وإحلال الغرائز الجمعيّة محلّ العقل.

ولئن قرأ كبار ديكتاتوريّي القرن العشرين لوبون وأعجبوا به، ففي الثلاثينات أدلى بدلوه الفيلسوف الإسبانيّ جوزيه أورتيغا ي غاسّيت المرعوب من «حكم الجماهير». ذاك أنّ «حياة العاميّين»، بما تنطوي عليه من بربريّة وبدائيّة، غير «الحياة النبيلة»، فيما جذور الهلع الاجتماعيّ والثقافيّ لا تعود إلاّ إلى الانفجار السكّانيّ الذي أعقب الثورة الصناعيّة.

ولم يكن عديم الدلالة أنّ الكاتب والروائيّ الإنكليزيّ إتش جي ويلز (1866-1946) الذي يُعدّ «أب الخرافة العلميّة»، كان أكثر من أثّروا في مصطفى كمال أتاتورك الشابّ. فالتزايد السكانيّ، عند ويلز، يرقى إلى كارثة تستولي على الحضارة وتهدّدها بديكتاتوريّة الحشد. وربّما كانت الخرافة العلميّة الأهمّ لويلز هندسته الاجتماعيّة لجمهوريّة فاضلة أخرى يتولّى فيها المهندسون والتقنيّون خفض أعداد السكّان.

وبعد الثورة الصناعيّة، بات السياسيّون الديماغوجيّون يواظبون على إيقاظ المخيّلات الشرّيرة بإضافة الأصفار إلى الأرقام. واستنجاداً بعمق الخرافة التي لا تزال مقيمة فينا، شاع تشبيه الجموع بالحشرات والطفيليّات والبكتيريا والأمراض المُعدية، وهي الأوصاف التي تشبه ما استخدمه هتلر ومحازبوه في ما خصّ اليهود. فهم يتكاثرون، يتوسّعون، يصيرون أخطبوطاً، ينتشرون ويحتلّون المكان، يقضمون الموارد، يسيلون كالماء ويتصلّبون كالحجر، وهم دائماً وأبداً يتناسلون كالفئران. لكنّ الفأر الذي فيهم يتعايش أحسن التعايش مع الأفعى ومع الثعلب والضبع وعدد لا يُحصى من تلك الكائنات التي تطلع من تحت الأرض كما تهبط من فوقها قبل أن تنقضّ علينا بأنياب تقطر دماً.

وهذه المدرسة التي تلخّص البشر إلى عدد تعمل أيضاً في معرض الامتداح الذاتيّ فتجعله امتهاناً للذات. فـ»المليون شهيد» في الجزائر أمٌّ خصبة البطن لأفكار وصور سقيمة أخرى. ويذكر اللبنانيّون مثلاً كيف تحدّث في الثمانينات زعيم «حركة أمل» اللبنانيّة نبيه برّي، فرأى أنّ المسلمين لطالما خاضوا في السرّ «حرباً تناسليّة» ضدّ «الهيمنة المارونيّة». وعلى مدى عقود ظهر بيننا شعراء يهدّدون العالم بـ»أمّة السبعين مليوناً» ثمّ «التسعين مليوناً». لكنْ منذ بدأ عدد العرب يتجاوز المئة مليون، لم تعد عروض الشعر وتفعيلاته تتّسع للأرقام الجديدة.

وحياة البشر، في آخر المطاف، ليست مكتب إحصاء بيروقراطيّ، ولا مستشفى لمداواة العجز الذي يحسّه سياسيّ هنا وكتلة سكّانيّة أو جماعة حزبيّة هناك. وفي الحالات كافّة، فإنّ ردّ الأجساد والنفوس إلى أرقام، وربّما إلى جثث، لا يمكن أن يكون أخلاقيّاً. وهو بالطبع لا يمكن أن يكون صائباً، لكنّه أيضاً لا يستطيع أن يكون خاطئاً، لوقوعه في ما وراء الصواب والخطأ الإنسانيّين.

اليوم، عدد السوريّين هو عنوان الانتهاك الأبرز على هذا الصعيد.

الشرق الأوسط