عرس الأردن

رسالة من أهل الأردن تؤكد فيها حبَّها، وتجدد فيها عهد الولاء للهواشم، تؤكد فيها ثقافة الأردنيين وشهامتهم والتفافهم حول قيادتهم، ضربت بها هرطقات دعاة المعارضة في الخارج.

نعلم تمام العلم بالحسِّ المعارض الوطني الذي يمارس دور الرقيب وينتقد حبًا للوطن، هو داخل الوطن مصان ويعترض، ويقول ما يجول في دواخله طموحًا بتصحيح أخطاء تُرتكب، أو ثروات من الممكن أن تُدار بطريقة أخرى، صوتٌ يجد من يسمعه ويبحث معه عن مكامن الخطأ، ولكن هناك من يتقمّص دور المعارض، خرج من الوطن بذريعة المعارضة لخوض مغامرة سياحية مجانية، يبحث خلالها عن الشهرة على السوشيال ميديا، عن طريق لايفات ومقاطع فيديو تحوي معلومات مغلوطة، أو اختراع سكربتات فاشلة وغير مقنعة للعامة، تطعن بالوطن وقيادته.

نعم، خنجر طعن جبن هؤلاء، وزهرة تُهدى لكل محب، محب للوطن وللولاء لقيادته الهاشمية، زهرة أردنية شمالية تمثّلت بفرقة كفر جايز التي زفّت أميرنا، وزهرة تمثّلت بطيب كرم ناحري الإبل فرحًا بعرس حبيبنا، بكرم أهل الوسط وبدو الوسط، وبعراقة الجنوب ورجولة ووفاء عشائر الجنوب، باقةٌ كانت الأكبر في العالم أُهديت، كانت اختزالًا لفرحة ابن البوادي والمخيمات والقرى والمدن، في مملكة تعشق كل حبيب مخلص، وتلفظ كل كاره.