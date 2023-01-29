مذكرات «بومبيو» وحديث الحكمة



لقد أصبح بعض السياسيين والمحللين الغربيين يكتشفون متأخرين ما يجري من تجديدٍ حقيقي في المنطقة، بقيادة السعودية وحلفائها الأقرب؛ في الإمارات ومصر، وهو ما يعرفه جيداً كتاب المنطقة ومحللوها، ويكتبون عنه باستمرارٍ، وهم بعدما يأتون، ولو متأخرين، ينقسمون إلى قسمين: قسم يعترف بأن هذه توجهات تاريخية وسياسة محنكة ومن طرازٍ رفيعٍ، كما فعل بومبيو في مذكراته، وقسم يناصبها العداء ويتهجم على قيادات المنطقة ورموزها دون أي مبررٍ سياسي أو وعي بالمصالح الاستراتيجية القائمة والمستقبلية.

من هنا، فليس غريباً أن يصف بومبيو ردة فعل الإعلام اليساري الليبرالي الأميركي، بعد زيارته للرياض، في 2018، بالقول إن «ما جعل الإعلام أكثر جنوناً من نباتي في مسلخ لحوم علاقتنا بالسعودية». لقد كانت الحملات الإعلامية والسياسية ضد السعودية، ومعها الدول العربية المعتدلة القائدة والرائدة، حملاتٍ أقل ما توصَف به هو الجنون، ويتذكر الجميع تلك الحملات المسعورة دون مبررٍ من عقلٍ أو رادعٍ من مهنية.

جمال خاشقجي مواطنٌ سعودي، اشتغل بالإعلام، وتحوّل إلى ناشطٍ في واشنطن، وقتله جريمة بشعة تعاملت معها السعودية بكل حزمٍ، وأحالت للقضاء كل مَن تورط فيها من قريب أو بعيدٍ، وحديث بومبيو عن هذا الموضوع تحديداً يفرز مواقف الإعلام الأميركي المنحاز آيديولوجياً عن حقيقة ما جرى، ويؤكد أن «جريمة مقتل خاشقجي كانت شائنة وغير مقبولة، لكنه لم يوافق على أن خاشقجي كان (صحافياً)، منتقداً وسائل الإعلام التي حولته إلى (بوب ووددوارد سعودي) ورأى أن خاشقجي كان (ناشطاً)»، وكلامه هنا نموذج لكيفية تعامل الدبلوماسي المحنَّك مع القضايا الساخنة بناء على أساس متين قائم على حقيقة ما أكده بومبيو من أن «العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية مهمة للغاية».