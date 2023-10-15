وعثاء السفر

السفر لم يعد مريحاً. هذا أمر مفروغ منه. بل أصبح مزعجاً، وأحياناً، مضنياً. الحضور إلى المطار قبل موعد الرحلة. ثم طوابير المطار: طابور الوصول إلى «كاونتر» السفر. وطابور الكاونتر. وأسئلة سيدة الكاونتر. والحمّال الذي يتفقد البقشيش ليرى إن كان مناسباً لسعر الصرف و«منصة صيرفة» وأفكار رياض سلامة.

ثم طابور التفتيش. وخلع الثياب، ونزع الحزام، وخلع الحذاء، وعبوس السيد المفتش. ثم طريقة الإفراج عنك وتخلية سبيلك. وبعد ذلك الوصول بالسلامة وطابور الانتظار. والانتقال من مطار إلى مطار قبل الخروج إلى محطة السفر بحمد الله. دخلت غرفتي في الفندق متذمراً متأففاً متبرماً، وارتميت على المقعد، ثم أدرت التلفزيون لكي أعرف ما فاتني في الساعات التي كنت بعيداً خلالها عن مشاهدة حالة العالم، وخصوصاً منه عالمنا.

أول ما طالعني صور طوابير السيارات الذاهبة من غزة إلى غزة. كل سيارة على ظهرها أفرشة عتيقة وبالية. وكل فراش له صاحبه في قلب السيارة. أفرشة بلا أغطية لضيق المساحة. اعذرونا فسوف نصحح الوضع في الهجرة التالية. مليون ومائة ألف كائن بشري عليهم أن يخلوا القطاع من جانب إلى جانب. نقول كائن بشري مع الأخذ في الاعتبار رأي وزير الدفاع الإسرائيلي أنهم «حيوانات». مع الأسف لم أعد أذكر اسمه، أذكر اسم سلفه أرييل شارون. في غزة وفي بيروت وفي رام الله.

لا أعرف أي نوع من الشعور خامرني وأنا أستلقي متعباً على كرسي، في غرفة نظيفة فيها حمام وسرير، بينما أشاهد على الشاشة مواكب الأفرشة العتيقة وآخر لوائح القتلى والجرحى. وأنا لا أصدقها في أي حال. كيف يمكن خروج أحياء من تحت هذه الجدران المساواة بالأرض؟ يُطمئن نتانياهو المشاهدين: هذه ليست سوى البداية.

الجديد هذه المرة هو اللغة: لغة البيت الأبيض، ولغة أوروبا، ولغة «الحيوانات» التي تحدث بها وزير الدفاع، حتى سيدة أوروبا، فون در لاين، الفائقة الرقة والدبلوماسية، لا تريد أن تترك شَكّاً طفيفاً في دعم إسرائيل واستنكار غزة. والبيت الأبيض لا يستنكر طرد مليون إنسان، بل يعد أن «ذلك سوف يكون صعباً». إنها الخبرة في التقدير الإحصائي: مليون إنسان؟ سوف يكون الأمر صعباً!

الجميع يتصرف على أنه أهين، ومن هنا: هذا السلوك المتوتر. كيف يمكن لميليشيا أن تخدع أهم شبكات استخبارية في العالم؟، لماذا لم تبلغ السي. آي. إيه إسرائيل بما يُعد؟ وإذا كانت مصر قد خدعت إسرائيل قبل نصف قرن، فكيف يمكن لحماس أن تفعل ذلك بعد 50 عاماً؟ هذا هو السبب الأهم في اللاوعي الغربي. قبل أيام فقط كانت أوكرانيا تعلن استعادة نصف ما فقدته لروسيا بفعل الدور الغربي، ثم فجأة هذا الانتكاس في القوة العسكرية التي لا تقهر.

قد تكون هذه أسوأ عملية تهجير، أو «ترانسفير» بشري في التاريخ. مليون إنسان في يوم أو يومين. من قاع الفقر إلى قاع الفقر والطرد والهرب. هذه ليست عقوبة لغزة، هذه عقوبة للعلاقات الدولية حتى في ذروة الحرب.

الشرق الأوسط

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