فضل المحروسة

إذا كان إيراد قناة السويس قد انخفض فى يناير ٢٠٢٤ بما يقترب من النصف، مقارنة بإيراد الشهر نفسه من السنة الماضية، فهذه قضية لا يد للحكومة فيها.

فالسبب هو هجمات جماعة الحوثى اليمنية على سفن الشحن فى جنوب البحر الأحمر، وقد أدت إلى أن تلجأ بعض السفن إلى الدوران حول إفريقيا، تجنبًا لخطر الهجمات التى بدأت فى ١٩ نوفمبر ولا تزال مستمرة.

وليس سرًا أن الدوران حول القارة السمراء يكاد يضرب تكلفة نقل السلع فى اثنين، وربما أكثر، فضلًا عن أنه يطيل الزمن الذى تستغرقه السفن ما بين أسبوع إلى أسبوعين.. وهكذا..

فالسفينة التى كانت تقطع المسافة من آسيا جنوبًا إلى أوربا شمالًا عبر قناة السويس فى عشرة أيام مثلًا، أصبح عليها أن تقطع المسافة نفسها فى عشرين يومًا على الأقل، وبكل ما سوف يرتبه ذلك من أشياء مضافة فى السعر وفى التأمين وفى غيرهما.

ولا بد أن وضعًا كهذا يدعو العالم إلى أن يلتفت لشىء لم يكن يلتفت إليه من قبل، ويدعونا نحن هنا أيضًا الى أن نلتفت لشىء، لم نكن نلفت إليه من قبل كذلك.

أما العالم فهو مدعو إلى أن ينتبه إلى أن الدولة المصرية استطاعت تأمين القناة فى كل الأوقات، فلم يتعطل المرور فيها ولا مرة واحدة منذ إعادة افتتاحها فى ١٩٧٥، وعلينا أن نمسك الخشب ونحن نقول ذلك طبعًا. بل إن الإرهاب الذى نشط فى مرحلة ما بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ لم يستطع الاقتراب من القناة، وكانت يقظة الأجهزة المصرية المعنية كفيلة بإبعاده عن القناه تمامًا ثم القضاء عليه لاحقًا..

هذا العالم الذى بدأ يئن من عواقب هجمات الحوثى، مدعو بالضرورة إلى أن يذكر ذلك للدولة المصرية، وأن يشهد لها بما قامت به فى عز أيام الإرهاب، وأكاد أقول أنه مدعو إلى أن يكافئنا على ذلك.

وأما نحن فإننا مدعوون إلى أن نذكر رجلًا اسمه أنور السادات، لأنه هو الذى أعاد افتتاحها فى تلك السنة، بعد أن كانت الهزيمة فى ١٩٦٧ قد عطلت الملاحة فيها، فالسادات هو الذى أطلق حرب أكتوبر، وهو الذى خاضها حتى النصر، وهو الذى أعاد القناة إلى ما كانت عليه يوم افتتحها الخديو إسماعيل للمرة الأولى فى ١٨٦٩.

العالم الذى يجاهد لوقف هجمات الحوثى لا يعرف كيف كان يعيش قبل افتتاح القناة أيام الخديو، ولكن ما يعرفه اليوم أنه شبه عاجز عن الحياة بغيرها، وأنه لا بد أن يُقر بفضل المحروسة عليه.

المصري اليوم

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