عرب 48 الحاضرون يبحثون عن إعادة التوطين في الخارج
في الأسبوع الماضي، قبل أيام قليلة من إجازة عيد الفطر، دعاني أحد أصدقائي المقربين للانضمام إليه لقضاء إجازة العطلة في تركيا، التي عاد منها منذ أقل من شهر فقط.
تساءلت كيف سيتحمل مرة أخرى تكاليف الإجازة لعائلته المكونة من سبعة أفراد. وأجاب صديقي أنه لا توجد لديه مصاريف، باستثناء تذاكر الطائرة، لأنه وصل إلى الشقة التي اشتراها مؤخرًا في تركيا.
وتابع: "بتكلفة حوالي 400 ألف شيكل فقط (110 آلاف دولار)، أنت تملك عقارًا سكنيًا، والحق في الإقامة من لحظة التسجيل في الطابو، وهناك أيضًا احتمال الحصول على الجنسية. ومن الناحية الاقتصادية، فإن الاستثمار يدر عائدًا ليس سيئًا على الإطلاق".
إنه ليس وحيدا. هل تعتقدون أن اليهود فقط هم من يشترون الشقق في أوروبا ويتخيلون إعادة التوطين؟ مرحبا بكم في التيار الساخن للمجتمع العربي. ليس جميعه بالطبع، ولكن في أجزاء مهمة منه. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات تشير إلى مدى استثمار المواطنين العرب في العقارات في الخارج، إلا أن هذا موضوع ساخن على جدول الأعمال يدور في محادثات غرفة المعيشة وعلى الشبكات الاجتماعية.
في ظاهر الأمر، هذه ظاهرة غير متوقعة. بعد كل شيء، يراقب المجتمع العربي الاحتجاج على التعديلات القضائية، ويعتقد أنه مع تفاقم الأزمة، سيزداد الصدع ويضعف الجيش الإسرائيلي، لذلك ستتحول معارضة الحكومة إلى صراع عميق، وسيبحث المزيد من الإسرائيليين عن آفاق جديدة في الخارج، خاصة عندما يحمل المزيد من اليهود الغربيين جوازات سفر أجنبية، ويستثمر الأثرياء بالفعل في أماكن مثل قبرص واليونان والولايات المتحدة والمجر وألمانيا. وفي موازاة ذلك، يبدو أن العرب ليس لديهم خيارات كثيرة، بسبب قدرتهم المالية القليلة، ومعظمهم لا يملكون خيار الحصول على جواز سفر أوروبي، وهم في السراء والضراء "عالقون" هنا.
لكن هذه الصورة مناقضة للواقع. ومثل اليهود، يقوم العديد من العرب أيضًا بفحص الخيارات، وطرح الأفكار، والبعض الآخر يدركها بالفعل. وسوف تندهشون: أسباب تشبه إلى حد بعيد أسباب الجمهور اليهودي.
أولاً، تؤدي موجة الجريمة والعنف في المجتمعات العربية إلى تمزيق المجتمع، وتقويض القدرة على التخطيط، وتحقيق حياة مريحة وسلمية في بيئة معيشية داعمة ومزدهرة.
ثانيًا، يخشى الكثيرون من تشريعات تضر بهم، ويشعرون بأنهم قد يُتركون بلا حماية ضد الحكومة، لذا يجب عليهم إعداد حلول لحالة طارئة.
وأخيرًا، فإن تكلفة المعيشة التي تثقل كاهل الجميع وخاصة الشباب وأصحاب الأعمال والمهنيين الذين يصلون إلى الاستقلال المالي، ولكن حلم المنزل والرفاهية بعيد عنهم.
لقد حدث أن العديد من الأشخاص يشترون شققًا في تركيا وجورجيا واليونان وإسبانيا وحتى الإمارات العربية المتحدة. وإذا كان من المستحيل في إسرائيل شراء عقار صالح للسكن بمبلغ معقول، فإن حقوق الملكية تتحقق في الخارج، لا سيما إذا كان شراء العقار يمنح الإقامة وتأشيرة العمل والتعليم المدعوم وخيارات التعليم العالي للأطفال. وإن لم يكن كاستثمار مربح، فإن شهادة التأمين تبدو مألوفة.
وكما ذكرنا سابقًا، من السابق لأوانه تقييم حجم الظاهرة ورد الفعل الاجتماعي عليها داخل المجتمع العربي داخل إسرائيل، فهل سيتم تسميتهما أيضًا بـ "الانحدار"؟ لكن هناك شيئًا واحدًا واضحًا: هنا مستوى آخر حيث التشابه بين العرب واليهود في إسرائيل أكبر مما كنا نظن. العيش معًا، والأمل معًا، وأحيانًا اليأس قليلاً من هذه البلاد، معًا.
يسرائيل هيوم