عرب 48 الحاضرون يبحثون عن إعادة التوطين في الخارج



في الأسبوع الماضي، قبل أيام قليلة من إجازة عيد الفطر، دعاني أحد أصدقائي المقربين للانضمام إليه لقضاء إجازة العطلة في تركيا، التي عاد منها منذ أقل من شهر فقط.

تساءلت كيف سيتحمل مرة أخرى تكاليف الإجازة لعائلته المكونة من سبعة أفراد. وأجاب صديقي أنه لا توجد لديه مصاريف، باستثناء تذاكر الطائرة، لأنه وصل إلى الشقة التي اشتراها مؤخرًا في تركيا.

وتابع: "بتكلفة حوالي 400 ألف شيكل فقط (110 آلاف دولار)، أنت تملك عقارًا سكنيًا، والحق في الإقامة من لحظة التسجيل في الطابو، وهناك أيضًا احتمال الحصول على الجنسية. ومن الناحية الاقتصادية، فإن الاستثمار يدر عائدًا ليس سيئًا على الإطلاق".

إنه ليس وحيدا. هل تعتقدون أن اليهود فقط هم من يشترون الشقق في أوروبا ويتخيلون إعادة التوطين؟ مرحبا بكم في التيار الساخن للمجتمع العربي. ليس جميعه بالطبع، ولكن في أجزاء مهمة منه. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات تشير إلى مدى استثمار المواطنين العرب في العقارات في الخارج، إلا أن هذا موضوع ساخن على جدول الأعمال يدور في محادثات غرفة المعيشة وعلى الشبكات الاجتماعية.