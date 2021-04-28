شرم تطوي أحزانها!

سليمان جودة

جاء الوقت الذى تستطيع فيه شرم الشيخ أن تطوى أحزانها، وأن تغادر السنوات الست العجاف التى عاشتها منذ أن سقطت الطائرة الروسية فوق سيناء!

عانت شرم على مدى السنوات الست كما لم يحدث أن عانت من قبل، ومعها كانت الغردقة كمقصد سياحى عالمى تعانى بالدرجة نفسها، لأن السياح الروس غابوا عنهما فيما بعد حادث الطائرة أكتوبر ٢٠١٥.. ولكن اتصالاً أول هذا الأسبوع بين الرئيس السيسى والرئيس بوتين وضع حداً لهذا الغياب، وأصبح على السائح الروسى أن يستأنف رحلته إلى شرم والغردقة ومعهما مصر كلها!.

ومن حسن الحظ أن تأتى العودة الروسية فى أعقاب موكب المومياوات الذى تابعته الدنيا كلها فى الثالث من إبريل، والذى سيضع بلادنا فى المقدمة من المقاصد السياحية.. ولذلك.. فإن الأهم هو أن نعرف كيف نوظف مشهد الموكب فى الحصول على ما نستحقه فى سوق السياحة العالمية!.

وربما يكون درس السنوات الست ألا نراهن فيما بعد على سوق سياحية واحدة، وألا يمنعنا الترحيب الواجب بالسائح الروسى من إعادة التمركز على خريطة السياحة فى العالم، بحيث تصبح الخيارات أمامنا متعددة، وبحيث لا نظل أسرى فى قبضة سوق واحدة، إذا ما فقدناها لأى ظرف طارئ وقعنا فى مشكلة كبيرة كما حدث فى موضوع الطائرة!.

وقد جاءت أجواء كورونا فمنحت الفنادق فى البلد فرصة الاستعداد لاستقبال السائح بطريقة أفضل، ليس فقط من حيث الشكل ولا الديكورات فى كل منشأة سياحية، ولكن بالأساس من حيث مستوى الخدمة التى نقدمها لكل الذين يفضلوننا بين المقاصد السياحية المتنافسة من حولنا!.

وإذا كانت وزارة السياحة قد وضعت سقفاً لسعر الغرفة فى فنادق النجوم الخمسة والأربعة، فهذه خطوة محسوبة للوزارة، لأن وقتاً جاء علينا من قبل كانت نوعية السائح التى تأتى فيه ليست هى النوعية التى يجب أن نستقبلها، باعتبارنا مقصداً سياحياً يتمتع بإمكانات عالية.. وبالتالى.. فالنوعية التى تأتينا لا بد أن تكون بذات مستوى إمكاناتنا، كما أن السقف الذى وضعته الوزارة يجب ألا ننزل عنه، وأن نظل نراجعه، ليضعنا على الدوام فى مكاننا السياحى الذى يليق بنا!.

والظاهر أمامنا أن الدولة أصبحت تعطى السياحة الاهتمام الذى يتوازى مع ضرورتها كصناعة، وقد كانت مبادرة البنك المركزى فى ملف السياحة من بين ملامح هذا الاهتمام، ولايزال المركزى فى أشد الحاجة إلى أن يتابع مبادرته ليتيقن من أنها تصل إلى أهدافها كرافعة لصناعة السياحة!.

وسوف لا تكتمل دروس عودة السياحة الروسية، إلا بدرجة من اليقظة على مستوى وزارتى السياحة والصحة تضع مسألة الجودة فى الخدمة محل مراقبة طول الوقت!.. إن جودة الخدمة هى التى تجعل السائح يغادر ليعود من جديد، وتجعله.. وهذا هو الأهم.. مركز دعاية متنقلة لنا!.

المصري اليوم

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