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اليمن والعنوان ومشكلة «الوكيل»
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اليمن والعنوان ومشكلة «الوكيل»

غسان شربل كان ذلك في باريس قبل سنوات. وكان عبد الحليم خدام يدافع عن صورة الأسد الأب كمن يدافع عن عمره وتجربته. استوقفني قوله إنَّ حافظ الأسد كان يجري حسابات

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غسان شربل

كان ذلك في باريس قبل سنوات. وكان عبد الحليم خدام يدافع عن صورة الأسد الأب كمن يدافع عن عمره وتجربته. استوقفني قوله إنَّ حافظ الأسد كان يجري حسابات دقيقة قبل الانخراط في العلاقات. كان يفكر ملياً بعائداتها على مصالح سوريا ودورها، وكان مصاباً بهاجس عدم تسليم القرار السوري لأي جهة دولية أو إقليمية. سألته عن العلاقة مع الاتحاد السوفياتي، فقال إنَّها كانت مصدر السلاح للجيش السوري، وعلاقة تحالف على قاعدة التوازن بين مصالح الطرفين. وأضاف أنَّ أهم ما ميَّز أسلوب الأسد الأب هو رفضه الذهاب في التحالف إلى حد التحول وكيلاً، لا حليفاً، والفارق كبير بين الدورين. وشدَّد على أنَّ الحليف يستطيع إبداء رأيه والدفاع عنه، ورفض ما يخل بمصالحه، في حين أنَّ الوكيل هو في النهاية مجرد منفذ يلعب مضطراً أدواراً لا تخدم بلاده أو مصالحه. وأعطى مثلاً الدور الذي لعبه منغيستو هايلي مريام في إثيوبيا.
وقال خدام إنَّ النظام السوري لم يسقط غداة انهيار الاتحاد السوفياتي لأسباب كثيرة، بينها أنَّه لم يكن وكيلاً للسياسة السوفياتية وتابعاً لها. ولاحظ أنَّ الأسد الأب كان يتعمَّد في بعض المحطات اللبنانية والإقليمية أن يبعث برسائل إلى الغرب، مفادها أنَّ مخاطبة دمشق عبر موسكو ليست الوسيلة الأجدى، لأنَّ دمشق تملك قرارها، ويمكن التوجه إليها على عنوانها المباشر. وخاض في تفاصيل عن الأصيل والوكيل، لافتاً إلى أنَّ الأخير يخسر حقه في أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة في تقرير مستقبله والدفاع عن مصالحه، وفي قرارات الحرب والسلم.
قصة الأصيل والوكيل تغري بإجراء مقارنات في أكثر من خريطة حالياً. لكن أول ما يقفز إلى الذهن في الوقت الحاضر هو ما يجري في اليمن. فعلى الرغم من اهتمام إدارة جو بايدن الواضح بوقف الحرب في اليمن، واتخاذها بعض الخطوات التي تعدها مفيدة على هذا الطريق، فإنَّ جولة التصعيد الحالية التي يطلقها الحوثيون تطرح موضوع العنوان الحقيقي. تتصاعد الدعوات إلى حل سلمي لإنهاء الحرب في اليمن، على قاعدة تسوية تتسع لكل المكونات. وتبدي الدول المعنية، وفي طليعتها السعودية، رغبة في دعم التوجه إلى حل. لكن الرد الحوثي لا يتغير، وهو يتمثل في محاولة استخدام الترسانة الموضوعة في تصرف الحوثيين لاستهداف مرافق مدنية في السعودية، على غرار مطار أبها الدولي. وكأنَّ التصعيد الحوثي يرمي إلى التذكير بأنَّ دوره يقتصر على التصعيد، وأنَّ الباحث عن حل يجب أن يتوجه إلى عنوان آخر؛ أي طهران.
أكثر من أي وقت مضى تتَّضح صورة الوضع في اليمن. سلوك القيادة الحوثية المتمسك بالتصعيد واستخدام الصواريخ والمسيّرات المفخخة يشرح في جانب منه لماذا اندلعت حرب اليمن. لقد اندلعت لأنَّ أقلية قامت بانقلاب أطاح الشرعية، وبغرض تحويل اليمن إلى نقطة ارتكاز لمشروع إيران الهادف إلى تطويق الدول المؤثرة في الإقليم، وفي طليعتها السعودية. وبدا الاختراق الذي حصل على أرض اليمن محاولة إيرانية للتعويض عن فشل محاولة تطويق السعودية عبر البحرين. ومن يستعرض مجريات التطورات العسكرية والسياسية منذ ستة أعوام يدرك أنَّ الوكيل الحوثي يدفع اليمن في برنامج يفوق قدرته على الاحتمال.
والصورة قاتمة فعلاً. يملك اليمن ترسانة من الصواريخ تفوق ما لديه من الجامعات والمستشفيات والعيادات. يمتلك أيضاً «ثروة» من المسيرات المستعدة لتكرار محاولات عبور الحدود حتى في رحلات انتحارية. يمتلك صفوفاً من الشبان يقودهم الفقر أو التضليل إلى الانخراط في حرب لا تؤدي إلا إلى تعميق المأزق في بلادهم. ولدى القيادة الحوثية حفنة شعارات ترفعها وتردّدها، من دون التنبه إلى عدم علاقتها بالواقع لا من قريب أو بعيد.
إنَّها مأساة فعلاً أن يرفع تنظيم شعار «الموت لأميركا»، ويغيب عن باله أنَّه لا يلحق الموت إلا بأبناء شعبه. ويكفي التذكير هنا بأنَّ كوبا كاسترو التي أقامت عقوداً كالشوكة في خاصرة «العدو الأميركي»، وتقاضت مليارات الدولارات ثمن اضطلاعها بدور الوكيل السوفياتي، تتطلع الآن إلى أفضل العلاقات مع «عدوة الشعوب»، وتطالب بإزالة العوائق أمام تحسين التبادل والتفاعل.
مثال آخر يستحق التوقف عنده. لم يقاتل أحد الأميركيين على غرار ما فعل الشعب الفيتنامي. انتصر الفيتناميون وأرغموا القوات الأميركية على الرحيل. وها هم ورثة الجنرال جياب المنتصر يتحيّنون الفرص لتحسين العلاقات مع «الشيطان الأكبر»، حالمين بالمستثمرين والسياح، من دون الخوف السابق على الهوية والنقاء الثوري. يحلمون أيضاً بلمسة تعاون عسكري مع أميركا كي لا يبقوا لقمة سائغة مهددة بالابتلاع إذا عصفت شهوة السيطرة بالعملاق الصيني. هذا عالم مختلف. عالم المصالح والأرقام والفرص وتحسين حياة الناس، وليس عالم الاختباء وراء الشعارات الجوفاء. اليمن الواقع في قبضة الانقلاب الحوثي لا يشبه لا من قريب ولا من بعيد بلاد كاسترو. ولا يشبه على الإطلاق بلاد هو تشي منه. ولن نتوقف طويلاً عند الفوارق. كان كاسترو زعيم ثورة أوقعت الكوبيين في الأمل. كانت شرعيته الوطنية سابقة لأي صفة أخرى. جاء دور الوكيل بفعل مقتضيات المواجهة مع أميركا. يمكن قول الشيء نفسه عن النظام الفيتنامي الذي أعاد توحيد البلاد. اليمن الحوثي شيء آخر. علة الوجود الأولى للفريق المتحكم حالياً بمصير اليمن هي اضطلاعه بدور الوكيل في البرنامج الإيراني الذي وسع هجومه في الإقليم، خصوصاً بعد قيام الجيش الأميركي بإسقاط نظام صدام حسين.
يستحق اليمن فرصة لالتقاط الأنفاس واختصار آلام الحرب. يحتاج هذا البلد إلى تعويض عقود ضاعت، والتغلب على الآثار الكارثية للمغامرة الحوثية. يحتاج إلى تضميد الجروح التي أحدثتها في الجسد اليمني سياسات غير مألوفة، ومحاولات لتغيير الروح والملامح. لكن المتابع للشأن اليمني يشعر أنَّ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ سيكتشف ما يعرفه بالتأكيد المبعوث الأممي مارتن غريفيث، وهو أنَّ الغرض من المقذوفات الحوثية استعجال رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، من دون التوقف عند ملفي الباليستي وزعزعة الاستقرار في الإقليم. إنها مشكلة أن تحاول إيجاد الحل لدى الوكيل، ومأساة أن تقبل بحل يقوم على التسليم بشروط الذي نصّب هذا الوكيل.

الشرق الأوسط

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اليمن والعنوان ومشكلة «الوكيل»
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«مسبار الأمل» وصناعة التاريخ

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عبدالله بن بجاد العتيبي

يمكن للعرب أن ينافسوا في صناعة التاريخ، فهم ليسوا غرباء عليه ولا على صناعته، ولكنهم ابتعدوا قروناً وغرقوا في الجهل والتخلف، وحين بدأت تلوح بوادر نهضة ما قامت سوق الانقلابات العسكرية التي سموها ثوراتٍ، وراج تخلفٌ جديدٌ بشعاراتٍ مختلفة قومية وبعثية ويسارية، وانقضت عقودٌ لم ينجح فيها أحدٌ.
الرهان على العلم هو الرهان الصحيح لكل من يريد صناعة التاريخ ويرغب في المساهمة في بناء المستقبل، وهو تحديداً ما صنعته دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرة طويلة لتحقيق الحلم الذي كان مستحيلاً وإرسال مسبارٍ إلى الكوكب الأحمر البعيد، وبتخطيطٍ محكمٍ وعملٍ دؤوب ونَفَس طويل بدأت قبل سنواتٍ في العمل على تحويل المستحيل ممكناً، وتم ذلك يوم الثلاثاء الماضي التاسع من فبراير (شباط)، حيث دخل مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ.
خطوة كبيرة في مسيرة العلم وخطوة أكبر للعرب يعيدون بها سيرتهم الأولى، فمساهمات العرب في تاريخ الفلك قديماً معروفة مشهورة دفعت إليها الحاجة ثم طوروها بالعلم والمعرفة، وها هي المسيرة تستأنف بالعلم والمعرفة مجدداً، وهذه المرة برؤية وتخطيط وتنفيذ إماراتي يكتب اسم هذه الدولة بمداد من مجدٍ وعزمٍ وتصميم.
النزوات لا تبني الإنجازات، بل الرؤية والتخطيط والإصرار، ثم العمل والاجتهاد وملاحقة الأحلام وصناعة المستحيل، والقصة في البداية هي قصة بناء الدولة القوية المستقرة الآمنة، وهو تحدٍ تكفّل به الآباء المؤسسون حتى قيام الاتحاد وإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة.
في غمرة الفرح وحماسة تحقيق الحلم ينسى البعض الجهد الطويل المبذول، والحضارات لا تبنى بين عشية وضحاها، بل هو إدمان العمل والنجاح وتصاعد الأحلام والبناء على المنجز، وكم كان عسيراً في زمن الشعارات الرنانة والخطابات النزقة أن تصر بعض القيادات على بناء دولة الاستقرار والاعتدال، دولة التنمية والعدالة، دولة السعادة والرفاه، وهكذا كان، ولولا هذه الخطوات المهمة الثابتة والراسخة لما أمكن البناء عليها والصعود إلى الفضاء الفسيح وتحقيق ما لم يحققه عربي من قبل وكتابة اسم الإمارات ضمن خمس دول فقط في العالم استطاعت الوصول للكوكب الأحمر كأول دولة عربية تحقق هذا المنجز وتصنع التاريخ.
في منتصف الثمانينيات كان للعرب موعدٌ مع التاريخ في الفضاء، وذلك بصعود الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء كأول رائد فضاء عربي 1985، وهي المسيرة التي أكملها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بكونه أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر (أيلول) 2019.
مسار «مسبار الأمل» إلى المريخ تم تعبيده بالعلم والمعرفة والمثابرة وقرارات القيادة ورؤيتها وسواعد أبناء الإمارات، فقد كان الفضاء أحد أحلام الشيخ المؤسس زايد بن سلطان، وواصل أبناؤه المسيرة، وحافظوا على التوجه، وأعلنت الإمارات عن تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014 ومركز محمد بن راشد للفضاء في 2015، وتم إرسال عددٍ من الأقمار الصناعية إلى الفضاء وإرسال رائد فضاء إلى المحطة الدولية ثم وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ كتتويجٍ لمسيرة حافلة وليس صدفة أو طفرة بلا مقدمات.
هذا الموجز السريع في هذا السياق يوضح أن خلف الأحلام الكبرى وتحقيق المستحيلات رؤى ثابتة وقيادات واعية ودولاً مستقرة متطورة، وأن الأحلام الكبرى يتم بناؤها خطوة خطوة بدءاً من التعليم والتعليم الجامعي وابتعاث المتميزين ورعاية الموهوبين والعمل المؤسسي المستمر، وأن بإمكان العرب تحقيق الكثير حين يتركون الشعارات الفارغة والآيديولوجيات الأصولية المتطرفة ويراهنون على العلم والعمل وبناء التنمية وصناعة المستقبل.
دولة الإمارات هي دولة رئيسية في محور الاعتدال في المنطقة، المحور الذي يواجه محاور الطائفية والأصولية التي تسعى لنشر الطائفية والأصولية والتطرف والإرهاب والفوضى، بينما يصر هذا المحور على نشر الاعتدال والاستقرار، وهي تقف جنباً إلى جنبٍ مع مصر والسعودية بالتوافق مع المؤسسات والقوانين الدولية.
دولة الإمارات دولة فتية تقدم النموذج التنموي المذهل للعالم العربي والعالم أجمع، وأنه بالإرادة والتخطيط يمكن تحقيق المستحيل، وهذا كله يتم ضمن رؤية شاملة؛ فهي قادت عملية تحقيق سلام حقيقي مع إسرائيل في المنطقة غير كثيراً من التوازنات السياسية، واستبق الكثير من التحديات القائمة، كما أنها تقود التعايش الإنساني عبر «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي عام 2019، وهي تنشئ بيت العائلة الإبراهيمية الذي سيتم الانتهاء منه في 2022.
قبل هذا وبعده فالإمارات تقود بوعي متقدمٍ الرؤية العالمية لتصنيف جماعات الإسلام السياسي، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، جماعاتٍ إرهابية، ولا تكتفي بتصنيف تنظيمات العنف الديني فقط، فبدون القضاء على الجذور الحقيقية لداء الكراهية والإرهاب لن ينتهي التطرف ولن يتوقف الإرهاب.
خيارات الدول تصنع مصائرها ومكانتها، ففي حين أصرت الإمارات على هذه الرؤية الشاملة، وحققت وتحقق النجاحات والإنجازات، أصرت دولٌ أخرى على نشر الإرهاب والفوضى ودعم الأصولية والتحالف مع المحاور المعادية للعرب في المنطقة، وهو ما يوضح أن الثيمة الأصلية لمثل هذه النجاحات هي في الرؤية وليست في المال.
لإيضاح الفارق فثمة دولٌ عربية لا تقل غنى عن دول الخليج، لكن قياداتها اختارت منذ أمدٍ بعيدٍ تشتيت ثرواتها خلف شعاراتٍ لا تسمن ولا تغني من جوعٍ، ولذلك بقيت تشتتها الفوضى ويفترسها الفقر والجوع، وبعضها ابتليت باحتلالٍ مقنعٍ، طائفي كما في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وأصولي كما في ليبيا، ومصر، قبل أن تنفض غبار جماعة الإخوان الإرهابية وتعود مسيرتها الأولى قائدة ورائدة.
من المهم أن ينتبه الشباب العربي والشعوب العربية إلى أن صناعة التاريخ ممكنة وبناء المستقبل ممكن كلما ابتعدوا عن الشعارات الجوفاء والآيديولوجيات العمياء، وأن بالإمكان لمنطقة الشرق الأوسط أن تكون «أوروبا جديدة» تقدم نموذجاً للعالم أجمع في كيف يبنى المجد وتحقق الأحلام.
لا يوجد في اللغة العربية شعر ونثر ما يصف صناعة التاريخ في مدار كوكب المريخ، ببساطة لأن أمراً كهذا لم يحدث من قبل ولم يحلم به عربي في التاريخ، ولكنه يثبت القدرة على استئناف الحضارة، وأن الأوان لم يفت بعد.
أخيراً، فالعقل والحكمة يبنيان الدولة المستقرة الناجحة، بينما الشعارات والآيديولوجيات تهدم الدول وتنشر الفوضى.

الشرق الأوسط

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