«ماسبيرو» الذي انتظرناه!

سليمان جودة

فى الوقت الذى وقف فيه الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبى، يحتفى فى دبى بالدكتور مجدى يعقوب، باعتباره واحدًا من صناع الأمل فى المنطقة، كان مبنى ماسبيرو على النيل يحتشد للاحتفال بالممثل، الذى أفسد عقول الملايين من الشباب.. فيا لها من مفارقة!

هذه مفارقة مدهشة بقدر ما هى محزنة، وهى تضع الناس فى مواجهة الكثير من علامات الاستفهام!.. ثم إنها مفارقة لا يجوز أن تفوت على صانع القرار فى البلد، ولا على الذين يعنيهم مستقبل بلد يسعى إلى أن يكون مستقبله متسقًا مع ماضيه.. فبهذه الطريقة لن تكون هناك علاقة بين الماضى الذى أشرق ثم مضى وانقضى، والمستقبل الذى يقترن الذهاب إليه بالسعى فى سبيل، ليس هو سبيل الفن الخالى من القيمة!

واللافت أن يأتى هذا الاحتشاد من جانب تليفزيون الدولة، بعد أيام معدودة على أصابع اليد الواحدة من احتشاد آخر على استاد يتبع الدولة، كان قد راح هو الآخر يتحول إلى منصة ترسل كل قيمة هابطة إلى المجتمع!.. فهل هذا هو انحياز الدولة.. وهل هذا هو اختيارها؟!

هذا سؤال حائر يفتش عن إجابة دون جدوى، ويحتاج مصارحة مع النفس قبل المصارحة مع الغير.. ففى غياب مثل هذه المصارحة سوف يظل المواطن أسيرًا فى قبضة العبث!.

الفن فى النهاية يؤسس لقيمة ويحمل رسالة إلى مجتمعه.. وإذا خلا من القيمة وسقطت منه «الرسالة» على طول الطريق فهو ليس فنًا.. فإذا روجت الدولة للفن منزوع الرسالة والقيمة، فهى تدمر نفسها بوعى أو عن غير وعى ولا تفعل شيئًا آخر.. فكيف غاب هذا عمن أشار بما جرى؟!

كنت كلما مررت على مثلث ماسبيرو، الذى ترتكز قاعدته على شارع 26 يوليو، ويستقر رأسه على كتف هيلتون رمسيس، ألاحظ أن يد التطوير تعمل فى حماس على أرجاء المثلث كله.. إلا مبنى ماسبيرو.. وكنت أتساءل فى أسى عن اللحظة التى ستمتد فيها اليد نفسها إلى المبنى نفسه، ليكون على ذات المستوى الحاصل فى زوايا المثلث الثلاث!

وكنت أتطلع إلى المبنى يقف وحيدًا على ضلع من أضلاع المثلث، وكأنه يرثى حاله، فلقد مرت عليه عهود وعقود كان فيها يغير وجه المنطقة من حوله، وكان ولا يزال يطل على النهر الخالد، وكأنه يسأله ويسائله عن مستقبله، ولم يكن يتوقع أن يأتى عليه يوم تصبح شاشته فيه هدفًا لحملة واسعة من حملات المقاطعة!

وكنت أتابع أصداء المادة الإعلامية الهابطة التى بثتها الشاشة، مساء أمس الأول، فأتصور نوافذ المبنى على النيل وقد صارت عيونًا باكية تسيل دموعها فى النهر!.. فليس هذا «ماسبيرو» الذى عرفناه.. ولا هو «ماسبيرو» الذى انتظرناه!.

المصري اليوم