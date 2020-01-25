لماذا تتهم إيران الكويت

سمير عطاالله

لم تمارس دولة في العالم دبلوماسية المداراة كما فعلت الكويت. كانت أول دولة تولد وتستقل في الخليج وأول دولة خليجية يتدفّق فيها النفط وتنفتح عليها عيون الشرق والغرب وخصوصاً عيون الأشقاء العرب الذين إما بلا نفطٍ على الإطلاق وإما مضاعفة ما لديهم من ثروات. وإضافة إلى العرب كانت قبالتها إيران التي تدّعي كل الخليج بما فيه من نفطٍ وسيادة وعروبة. تصرّف الكويتيون على أن الجغرافيا قدرٌ لا بدّ من التعايش معه. ورسموا سياساتهم العربية والدولية على هذا الأساس. كانوا أول من اعترف بالصين الشعبية التي لا مقعد لها في الأمم المتحدة. وأقاموا علاقة مستقلّة مع موسكو السوفياتية. لعبوا دوراً بارزاً ضمن مجموعة عدم الانحياز. إلا أنهم لم يتركوا شكاً في انتمائهم إلى الأسرة الدولية التي تشكّل الولايات المتحدة عمادها الاقتصادي والتجاري.

لم تنفعها كل تلك المهارة الصعبة. فخوفها التاريخي القديم من الطمع العراقي ما لبث أن تحقق. وفي ليلة مقمرة أصبح صدام حسين وجيوشه في قلب العاصمة الكويتية. ثم عادت فخرجت من فم التنين في عملية سياسية عسكرية لا سابقة لها في التاريخ. وفيما تراجع العراق المقتحم أطلّت عليها وعلى سائر الخليج السياسة الإيرانية الاقتحامية. أيضاً حاولت الكويت أن تمارس عراقتها الدبلوماسية إلى أكبر حدٍ ممكن. أي دون أن تتخلى لحظة واحدة عن روحها الوحدوية وعن صلاتها الأخوية وعروقها الوجودية. وبعد محنة الاحتلال العراقي وخلاصها العجائبي من فم التنين، كان لا بد لها من تحالفات عسكرية تردُّ عنها الأطماع السهلة.

أدّت هذه السياسات المعتدلة في ظلّ مؤسس الدبلوماسية الكويتية إلى هدوءٍ واضح في علاقات الدولة مع الخارج. لم يترك الشيخ صباح الأحمد أي مجالٍ للغموض أو التفسير في أولويات الكويت، إلا أنّه ترك الباب واسعاً في البحث عن حسن الجوار حيثما كان الأمر ممكناً ولا يهدد استقلال الكويت أو تحالفاتها العربية. ما من أحدٍ يعرف لماذا اختارت إيران أمس البحث عن خلافٍ لا معنى له مع دولة الكويت عندما قررت أن الطائرات التي قامت باغتيال قاسم سليماني أقلعت من قواعد أميركية في الكويت. جاء الاتهام في هذا الوقت من البلبلة المأساوية القائمة في سماء الشرق. وأفظعُ ما فيها الخلط بين الطيران المدني والصواريخ العسكرية. فالصواريخ التي تتباهى بها إيران وتطلقها في كل الاتجاهات لم تستطع التمييز بين طائرة مدنية تحمل 176 بريئاً وبين الأسراب الجوية المتعددة الجنسيات والتي تحوم طوال النهار والليل في سماء الخليج. هل اختارت إيران اتهام الكويت من أجل أن تحمي دولاً أخرى؟ أم من أجل إضافة دولة أخرى إلى هوايتها في مناصبة العداء للجميع؟

الشرق الأوسط