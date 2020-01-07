لقاء بين شعراء الخليج

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خالد القشطيني كثيراً ما حركت النكبات الشخصية قرائح الشعراء، ليجودوا بفيض جديد من الإنتاج. كان ذلك مما حصل للشاعر البحريني محمد العريض، فبعد وفاة زوجته عام 1985، لم يتمالك غير أن يشق كفن سكونه وانطوائه الطويل، ويقتحم دنيا الشعر، فخرج بمجموعة من القصيد، كان منها هذه الأبيات: أحب لحبك دنيا الحسان لأن لحسنك فيها انعكاسا…