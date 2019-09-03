الكويت.. زيارة وإشارة!

سليمان جودة

بعرض الصفحة الأولى فى جريدة «السياسة» الكويتية، كتب الأستاذ أحمد الجار الله، رئيس التحرير، مقالًا، صباح أمس، تحت هذا العنوان: رجل القرار الجرىء فى ضيافة حكيم العرب!.

وكان المقال يصف الاستقبال الذى كان فى انتظار الرئيس عند بدء زيارته للكويت، أمس الأول، بأنه استقبال مميز، وبأن الترحيب برأس الدولة المصرية كان ترحيبًا خاصًا، وأن ذلك ليس نابعًا من فراغ، وإنما راجع إلى أن العلاقة بين البلدين الشقيقين علاقة راسخة، وأن مصر لها مكانتها فى قلوب الكويتيين والخليجيين، لأنها تمثل العمق الاستراتيجى بالنسبة للخليج، ولأن عافيتها هى عافية مضافة للخليج!.

ولم يكن الأستاذ الجار الله مُبالغًا، لأن الشيخ صباح الأحمد، أمير البلاد، والشيخ نواف الأحمد، ولى العهد، ومرزوق الغانم، رئيس البرلمان، والشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء، كانوا فى استقبال الرئيس على أرض المطار!.

والحقيقة أنه استقبال نادر، والحقيقة أيضًا أن هذا التقدير الكويتى رفيع المستوى للرئيس، هو فى الأساس تقدير لمصر!.

وهو ليس نابعًا من فراغ، لأنه يقف على أرضية تقول إن لواء اليرموك الكويتى كان يقاتل إلى جانب الجيش المصرى فى أكتوبر ١٩٧٣، وإن موقف مصر من خلال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى القمة العربية الطارئة التى انعقدت أغسطس ١٩٩٠، كان فاصلًا فى حشد الموقف العربى الرافض بقوة لغزو العراق للكويت!.

وعندما جرى ضبط خلية إخوانية مصرية هاربة إلى الكويت، قبل أسابيع، وتسليم عناصرها إلى القاهرة، كان ذلك دليلًا على انتصار الكويت لمفهوم الدولة الوطنية المتماسكة، فى مواجهة الجماعات التى تسرح فى المنطقة، وتسعى إلى هدم هذا المفهوم، وكسر دعائمه، وتحطيم أركانه!.

وعندما تأتى الزيارة فى أعقاب تعافى الشيخ صباح من وعكة صحية طارئة، فالزيارة ليست مجرد تهنئة بتعافى الأمير من الوعكة وفقط، ولكنها إعلان متجدد عن وقوف القاهرة إلى جوار الكويت ضد جماعة كانت فى زمن ما لا يزال يتسمى بالربيع العربى، ترغب فى أن يكون بيت المال الكويتى هو الممول لمشروع دولة الإخوان فى المنطقة.. وهى دولة كانت لا تحترم مبادئ الدولة الوطنية!.

ثم إن الزيارة إشارة لدولة المرشد خامنئى فى إيران، بأن عليها أن تراعى العلاقة التى قضت بها الجغرافيا مع الخليج، وأن تحترم سيادة كل دولة فيه، وألا تقول كلامًا وتفعل عكسه على الأرض فى ذات الوقت، وأن تنزل على حكم الجغرافيا الذى قضى بينها وبين دول الخليج الست على وجه الخصوص، والعرب على وجه العموم، بعلاقة من الجوار لا سبيل إلى الهرب منها، ولا إلى تبديلها!.

إنها زيارة ثم إشارة فى أكثر من اتجاه!.

المصري اليوم