سليمان جودة

أعلنت إدارة السياحة فى دبى أن ثمانية ملايين و٣٦٠ ألف سائح زاروا الإمارة، فى الفترة من أول يناير إلى آخر يونيو من هذا العام، وأن الرقم يزيد ٣٪‏ عن عدد السياح الذين زاروها فى الفترة نفسها من العام الماضى.. وهو رقم مرشح بالطبع للزيادة فى النصف الثانى من العام!

وقال هلال المرى، المسؤول عن الملف فى دبى: إننا نقيس نجاحنا بمدى قدرتنا على التقدم نحو تحقيق هدفنا الذى وضعناه لأنفسنا مسبقاً!.. والفكرة هى أن دبى تعتقد ما تعتقده إسبانيا وفرنسا فى السياحة.. وما يعتقدونه يتركز فى أن العدد الذى يجب أن يأتى من السياح هو عدد بلا سقف.. والعمل لا يتوقف طول الوقت على أن تكون الخدمة التى ينتظرها السائح فى أعلى مستوى!

وفى وقت من الأوقات روى لى الدكتور عبدالقادر حاتم، يرحمه الله، أنه دخل يوماً على الرئيس عبدالناصر فى مكتبه فوجده حزيناً.. سأله عن سبب حزنه فقال: الدودة أكلت القطن!

وكان عبدالناصر يفكر فى الطريقة التى يمكن بها تعويض ١٢ مليون جنيه وقتها، هى مجمل دخل الخزانة العامة من وراء القطن!

وبسرعة قال حاتم: لا تحزن يا ريس.. فهذا المبلغ عندى!

سأله الرئيس فى دهشة: كيف.. ومن أين؟!

وكان الرد: من السياحة يا فندم!

وكان الدكتور عبدالقادر يتولى وزارة السياحة فى ذلك الوقت، وكان لا ينسى ما سمعه من خبير سياحة ألمانى همس فى أُذنه ذات يوم وقال: بيعوا الشمس!

وكان تقدير الخبير الألمانى أن السائح الذى زار الهرم لن يزوره مرةً ثانية.. فلقد زاره وانتهى الأمر.. وكذلك معبد الكرنك، وطريق الكباش، ومقابر الملوك، ومعبد حتشبسوت فى الأقصر، ومعابد فيلة فى أسوان، وكل أثر آخر.. فماذا نفعل؟!.. الحل هو الشمس.. والحل أن نعرف كيف نبيعها للسائح الذى يفتقدها فى بلاده الباردة.. وهو عندما يتعود عليها سوف يعود إليها، وسوف يظل يفعل ذلك، وسوف يدعو غيره إلى المجىء، لكن المهم أن نضمن له خدمة سياحية يحتاجها ويبحث عنها!

وسريعاً اتجه الوزير حاتم بعينيه إلى الشواطئ، وراح ينشئ عليها الفنادق، ثم راح يدعو السياح من أنحاء العالم، ويغريهم بأنهم لن يزوروا آثارنا وفقط، وأنهم سيجدون على شواطئنا شمساً لا يجدونها فى بلادهم، ولا فى أى بلد مجاور!

واستطاع تعويض القطن الذى أكلته الدودة، ووضع أساساً لمدرسة فى السياحة.

المصري اليوم