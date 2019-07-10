منتخب المغرب.. ومنتخبنا!

سليمان جودة

لا حديث للصحافة فى المغرب إلا عن المحاسبة الواجبة للقائمين على كرة القدم، وإلا عن المساءلة التى تضع الأمور فى نصابها الصحيح، وإلا عن أن إقصاء المنتخب الوطنى المغربى على يد منتخب بنين مسألة لا يجب أن تمر دون حساب!.

لا حديث هناك فى المانشيتات العريضة للجرائد إلا عن أن الأجر الذى حصل عليه هيرفى رينار، مدرب المنتخب، هو فى النهاية مال عام، وليس مالاً سائباً.. وهو فى النهاية مال جاء من جيب دافع الضرائب.. وهو فى آخر المطاف أمر يجب أن يكون محل سؤال لا يستثنى أحداً، ممن تقع عليهم مسؤولية خروج المنتخب فى هذا الوقت المبكر من البطولة الإفريقية!.

ولا حديث إلا عن أن راينهارد جريندل، مدرب المنتخب الألمانى، استقال ذات يوم من منصبه الذى جاءه بالانتخاب، لا لشىء، إلا لأنه حصل على ساعة هدية من نظيره الأوكرانى!.. إنه لم يغادر منصبه لأن منتخب بلاده خسر المونديال مثلاً، ولا لأن المنتخب خسر فى بطولة كأس أوروبا، أمام المنتخب البولندى.. مثلاً مثلاً.. لكن لأنه حصل على ساعة قيمتها ستة آلاف يورو!.

ولأن مبدأ المحاسبة قائم فى العاصمة الألمانية برلين، ولأن فكرة المساءلة حاضرة بقوة، حتى ولو كان السبب مجرد قبول هدية، ولأن المنتخب الألمانى لا يعرف الدلع، ولا الفرص الضائعة، ولا الكرة التى تذهب خارج مرمى الخصم، فإنه حصد كأس العالم أربع مرات!.

وعندما تحدثت صحيفة المساء المغربية مع رينار عما جرى، قال كلاماً كثيراً، لكن أهم ما قاله إنه يشعر بالخجل من المغاربة بسبب الهزيمة أمام منتخب بنين!.. أما مدرب منتخبنا، خافيير أجيرى، فلم يجد الشجاعة الكافية لأن يقولها، وكل ما قاله إنه لن يستقيل، وإنه يطلب ١٢٠ ألف دولار ينص عليها العقد فى الشرط الجزائى، إذا ما قرر الاستقالة!.. مع أن الفشل حين يكون بحجم ما حدث، فإن أول شىء يفعله الذى فشل هو أن يذهب وأن يخضع للحساب!.

الدنيا قائمة فى المغرب، ولم تقعد بعد ولا تريد أن تقعد، والنفوس ثائرة، والأصوات ساخطة، والقلوب مملوءة بالحزن والأسى، ليس لأن المنتخب انهزم أمام منتخب بنين.. فكل منتخب يظل عُرضة لخسارة أى مباراة فى أى بطولة فى أى وقت.. ولكن هناك فرقا بالتأكيد بين أن تؤدى جيداً ثم تخسر لأسباب ليست فى يدك، وبين أن تخرج فى مرحلة مبكرة من البطولة بالصورة التى رآها الجمهور وتابعها فى أسف!.

منتخب الأسود.. وهذا هو اسم الشهرة للمنتخب المغربى.. يعود إلى بلاده ليجد فى انتظاره عاصفة من الغضب تطلب الحساب العادل.. وهذا بالضبط هو ما يطلبه الجمهور فى القاهرة لمنتخب الفراعنة الذى خيب الأمل.. فالكرة خدمة أو سلعة، وجمهورها مستهلك، وخداعه فى تقديمها وفى جودتها يضع الذين خدعوه أمام القانون!.

المصري اليوم