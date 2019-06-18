عنوانه: مستثمر وطني!

سليمان جودة

أمس الأول.. نشرت صحيفة الأخبار كاريكاتيراً للأستاذ عمرو فهمى، توجه فيه بالحديث إلى الدكتور مصطفى مدبولى، وكان مجمل كلامه أن التوك توك خرج عن كونه وسيلة من وسائل المواصلات، وأصبح سبباً فى جرائم كثيرة، وأن الحكومة تستطيع أن تأكل الشهد من ورائه، لو أنها عرفت كيف تنظم حركته، وكيف تمنحه التراخيص المطلوبة، وكيف تحصل على رسوم مخالفات السير التى يرتكبها!

ومما قيل فى الكاريكاتير أيضاً أن شباب الصنايعية تركوا شغلهم، وفضلوا التوك توك عليه، وأن المواطن فى البلد يمكن أن يأتى عليه يوم قريب يبحث فيه عن سباك، أو كهربائى، أو نجار، أو أى صنايعى محترف من أى نوع.. فلا يجد!

وهذه حقيقة.. لولا أن التوك توك ليس هو السبب، وإنما التراخى فى تنظيم الملف كله هو السبب.. ولا سبب آخر.. فهذه الوسيلة من وسائل المواصلات موجودة فى منطقة جنوب شرق آسيا كلها، لكنها لا تعرف هناك الفوضى التى تعرفها هنا!

إنك تستطيع به توصيل سيدة عجوز فى منطقة نائية، أو فى حارة سد، وتستطيع أن ترتكب به جريمة فى ذات المنطقة وفى نفس الحارة السد.. وبالتالى، فهو وسيلة يمكنك توظيفها جيداً فى مكانها الذى تعجز السيارة العادية عن الوصول إليه، ويمكنك أن تتركه سداح مداح، فيصبح أداة من أدوات الجرائم التى نسمع عنها ونقرأ تفاصيلها فى جرائد الصباح!

تستطيع أن ترتكب به جريمة لو كان غير مرخص، أو كان الذى يقوده طفلاً لا يحمل رخصة قيادة، ولا يجيد القيادة ولم يتدرب عليها.. وهذه كلها أمور نراها بأعيننا كل يوم فى الشوارع الرئيسية وعلى الطرق السريعة نفسها.. إن التوك توك وسيلة مواصلات لمناطق بعينها، ولا يجوز أن يعمل خارجها تحت أى ظرف، لكننا نشاهده خارجها يعربد كل يوم!

وعندما طلبت الحكومة من الرجل الذى يتولى تجميعه وتوريده للأسواق عدم توريد أى وحدة منه إلا بعد ترخيصها، فإنه التزم تماماً، فلما ذهب يطلب الترخيص كما طلبت الحكومة واجه ما لم يكن يتوقعه من عقبات ولايزال.. وكان هذا دليلاً جديداً ليس فقط على عدم الجدية فى التعامل مع هذا الملف، لكن على أننا لا يجب أن نفكر فى دعوة المستثمر الأجنبى إلى المجىء، إلا إذا كان تشجيع المستثمر الوطنى هو الطريق، وإلا إذا كانت إزالة العقبات من طريقه هى البداية!

ملف التوك توك فى حالته الراهنة عنوان لأشياء كثيرة، ليس أولها أنه كاشف لطريقة لا تليق فى التعامل مع المستثمر الوطنى عموماً.. فالمستثمر الأجنبى لن يأتى إلا من خلاله.. ولا آخرها أنه ملف فى أشد الحاجة إلى تنظيم مُحكم يمنع تسرب الصنايعية المحترفين إليه، ويحدد نطاق خريطته بحزم فلا يخرج عنها، ويدرب الذين يقودونه فلا يقوده أطفال!

المصري اليوم