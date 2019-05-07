أقوال سياسية

جهاد الخازن

بعض الكتابة الخفيفة اليوم وفي الأيام المقبلة مع بدء شهر الصوم الكريم.

ما يلي كله من أقوال سياسيين خصوصاً في الغرب:

– السياسة ليست فن الممكن، بل الخيار بين السيئ والكارثة.

– في السياسة اطلب نصيحة كثيرين ثم نفذ ما تفكر أنه الأفضل.

– السياسة هي مهنة منع الناس من التدخل في شؤون تهمهم كثيراً وتؤثر فيهم.

– السياسي المعارض يعرف الطريق الصحيح، وعندما يصبح في الحكم يعرف لماذا يصعب تنفيذ الطريق الصحيح.

– الديموقراطية هي إرادة الشعب، وعلى السياسي منع المواطنين من سلوكها.

– الإنسان لا يحتاج إلى تدريب ليصبح سياسياً أو عضواً في البرلمان.

– على المواطن أن ينتخب المرشح الذي يقدم أقل قدر من الوعود لأنه سيكون الأقل كذباً بين المرشحين.

– إذا وجدت نفسك من رأي غالبية المواطنين فيجب عليك أن تعيد النظر في تفكيرك.

– موظف الدولة المثالي يجب أن يكون من دون لون أو رائحة أو ذوق.

– من الأفضل أن يظل السياسي صامتاً ويعتقد الناس حوله أنه مغفل من أن يتكلم ليتأكدوا من صدق رأيهم فيه.

– رئيس حزب العمال يجب أن يتغلب على مشكلتين: كيف يبدو وماذا يقول.

– إذا أعطيت الفقراء طعاماً يقولون إنني قديس. إذا سألت لماذا ليس عند الفقراء طعام يعتبرونني شيوعياً.

– من الأفضل أن تموت واقفاً على قدميك من أن تقضي العمر زاحفاً على ركبتيك.

– أي سياسي يريد السلام يجب أن يكون مستعداً للحرب.

– عندما تكون الدولة قوية لا تكون عادلة، وإذا أصبحت عادلة لا تعود قوية.

– هناك كيماويات ضارة في الكوكاكولا أكثر مما وُجِد في العراق كله.

– أسهل طريقة لإنهاء حرب أن تخسرها.

– لست خائفاً من حرب عالمية ثالثة. الخائف يجب أن يكون العالم الثالث.

– عنده موهبة جمع أكبر قدر من الكلمات في أقل قدر من التفكير.

– في إنكلترا كل شيء مسموح إذا لم يكن ممنوعاً رسمياً. في ألمانيا كل شيء ممنوع إذا لم يكن مسموحاً رسمياً. في فرنسا كل شيء مسموح إذا كان ممنوعاً رسمياً.

– نابليون قال إنه يريد أن تتعامل أوروبا مع عملة واحدة لأن هذا أسهل للتجارة.

– الإنكليز خسروا في كرة القدم أمام الألمان ولكن ربحوا حربين عالميتين ضدهم.

– لو كان هناك أكلة لحوم بشر في البلاد لوعدتهم وزارة المالية بتقديم بشريين إليهم سمناء على حساب الدولة.

– حوالى ٨٥ في المئة من كل الإحصاءات يخترعونها من دون سؤال الناس.

– مبروك على الصغار لأنهم سيرثون الدين القومي.

– «على المدى الطويل» عبارة مضللة في السياسة، لأن على المدى الطويل سنكون جميعاً موتى.

– الانكماش الاقتصادي إذا فقد جارك وظيفته. الأزمة أن تفقد أنت وظيفتك.

– المحافظ إنسان يحب الشرور الموجودة. الليبيرالي يريد استبدال الشرور الموجودة بشرور اخترعها بنفسه.

– المحافظ إنسان يجلس ويفكر. هو يجلس معظم الوقت ولا يفكر.

– التصويت لحزب العمال مثل مساعدة سيدة عجوز على الانتقال إلى الرصيف المقابل وهي تصرخ لأنها لا تريد الانتقال.

– السياسيون مثل أحدهم الآخر في كل بلد، يعدون ببناء جسر حيث لا يوجد نهر.

– الحزب الذي يدعي الفضل في هطول المطر قد يحاسبه الناس إذا حصل جفاف.

– الديموقراطية هي أن الإنسان العادي يعرف ما يريد. هو يجب أن يعطى ذلك حتى رغماً عنه.

– لا مكان في العالم حيث النوم أعمق منه في مكتبة البرلمان.

– هناك ثلاثة أنواع من الكذب هي الكذب والكذب المفضوح والإحصاءات.

– تستطيع أن تخدع أكثر الناس أكثر الوقت.

الحياة