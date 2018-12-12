لبنان… {طار البلد أو ما طار} ؟

مشاري الزايدي

تقول كلمات أغنية «طار البلد» التي غنّاها الفنان اللبناني المعروف، راغب علامة، مؤخراً من كلمات نزار فرنسيس بالدارجة اللبنانية:

«صار الوقت يا ناس- نصرخ على العالي- ما في وقت- طار البلد يا ناس- ويني العدالة. عم تنطفي الأحلام- والوعي فينا نام كلمالا لقدام- عم تصعب الحالة».

فور بثّ الأغنية التي تعبّر عن القنوط والضرر الزؤام الذي ألمّ بكل لبناني ولبنانية، والأسباب معلومة، ثار جدل حولها، أعجبه جدل أصحاب الرئيس ميشال عون، ومنهم نائب همام، وبّخ المغنّي راغب علامة، وطلب منه أن يغني فقط عن الحب والغرام، ويترك عنه هذا الكلام «المنو منيح»!

النائب العوني زاد نغمة في الطنبور، فقال في لقاء تلفزيوني:

«هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل اللامسؤولية».

وقال النائب، يا رعاه الله: «الأغنية تأتي ضمن محاولات عدة لـ(تيئيس) الناس، ودفعهم إلى الاستسلام، والهجرة».

يعني أغنية راغب، للأسف الشديد، هي السبب في إحباط اللبناني ودفعه للهجرة، وباقي الأمور «مزبوطة» أو في طريقها للتزبيط التامّ، الاستقلال أو الموت الزؤام، على حدّ الشعار المصري الوطني التاريخي «الزغلولي» الشهير.

حالة «طار البلد» هذه، تفاعلت لبنانياً، فكتب علامة على «تويتر»: «اتصلت بي منذ قليل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، مستنكرة ما حصل بأشد عبارات الاستنكار، وطالبتني بأن أغني الواقع وأغني الحرب على الظلم والفساد… بصوتنا سوى سنهز عرش الفساد صديقتي».

الحال أن كلمات الأغنية، رحيمة قياساً بحال لبنان الحقيقي، بشهادة الرمز المؤسس، لحزب النائب العوني الغاضب، وهو ميشال عون نفسه، الذي قال عن تعسر ولادة الحكومة منذ إتمام الواجب الانتخابي النيابي قبل 7 أشهر حتى اليوم، فقال رئيس الجمهورية، ميشال عون:

«موضوع الحكومة تعثر والأخطار أكبر من أن نتحمل ويجب أن تنجح. وإذا لم تنجح فستكون هناك كارثة».

الضائقة الاقتصادية، والترهل الإداري، والفساد، والمحسوبيات، أمر ظاهر للكل، أسبابه كثيرة، منها حالة «اللادولة» في لبنان، بوجود سلطة أمر واقع، هي سلطان حزب الله الثقيل على دولة لبنان.

حزب طائفي مسلح عابر للحدود، يتخذ من لبنان قاعدة له، ورهينة بين يديه، رغم أنف الكل، مشيعاً بذلك المرض الاجتماعي والسياسي الأفدح بين اللبنانيين.

لبنان اليوم يعاني من ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم وركود النمو. والبلد على وشك أزمة خطيرة، جد خطيرة، لكن لدى النائب العوني الهمام، لا بأس على الحال، إلا من أغنية السوبر ستار… راغب بن علامة!

الشرق الأوسط