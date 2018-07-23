ترامب في صحافة بلاده والعالم – 2

جهاد الخازن

أكمل مع ترامب ورأي ميديا العالم فيه.

– ترامب يقول إن الاتحاد الأوروبي عدوه في موضوع التجارة.

– ترامب كذب أو تجاوز الحقيقة خمس مرات في مقابلة مع بيرس مورغان نشرتها جريدة «الصن». مرة واحدة تكفي فهو زعم أنه تكهن برغبة البريطانيين في الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء على البقاء أو الخروج.

– بوريس جونسون دمر بريطانيا. جيني راسل تقول إن حكم التاريخ سيدين وزير الخارجية المستقيل.

– كان عقد قمة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين تعرض لشكوك بعد إدانة 12 روسياً بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، إلا أن القمة عقدت، ولعل ترامب وبوتين اتفقا على اقتسام العالم بينهما.

– ترامب يمتدح رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد يوم من انتقاد موقفها من الخروج من الاتحاد الأوروبي.

– ترامب ينشر رسالة لطيفة من الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على رغم تعثر محادثات نزع السلاح النووي.

– جاريد كوشنر (زوج إبنة ترامب وهو يهودي أرثوذكسي من أسرة تؤيد المستوطنات) يفتقر إلى شهادة أمنية تخوله الإطلاع على أكثر أسرار الاستخبارات الأميركية أهمية.

– شركة كوشنر تعمق العلاقات مع الذين يمارسون التجارة في واشنطن.

– المعلقة آن آبلبوم كتبت مقالاً عنوانه: أوروبا تحتاج إلى بدء التخطيط لمستقبل ليست الولايات المتحدة جزءاً منه.

– المحقق الخاص روبرت مولر يستطيع إصدار مذكرة جلب بحق الرئيس دونالد ترامب (عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة عام 2016) إلا أن الفوضى التي ستتبع ذلك ستكون هائلة.

– سوزان رايس كانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ومسؤولة عن الأمن القومي بعد ذلك. قرأت لها مقالاً عنوانه: ترامب يجب ألا يستسلم لبوتين. أقول إنه إذا كان استسلم فالأمر سيكشفه المستقبل.

– ديفيد وايز: إسأل بوتين عن غاز الأعصاب. لا أعتقد أن الرئيس الأميركي سأل الرئيس الروسي عن غاز الأعصاب الذي استعمله جواسيس روس في إنكلترا.

– بوريس جونسون ودونالد ترامب وتعاظم الفشل الرديكالي. أقول إن ترامب يعتبر جونسون مادة صالحة لرئاسة الوزراة البريطانية.

– سياسة ترامب معارضة الضمانات الصحية التي قدمتها إدارة باراك أوباما لفقراء الأميركيين.

– مقال كتبته جوليا ديفيس عن دعاية الإعلام الروسي التي رافقت قمة الرئيسين الأميركي والروسي في هلسنكي.

– مولر وقف ضد بوتين والآن جاء دوره ضد ترامب.

– ترامب يمد يده نحو روسيا. إدارته تغلق قبضتها. المقصود أن أعضاء كباراً في إدارته ضد التعاون مع روسيا.

– السناتور اليزابيث وارن تستعد لانتخابات 2020، ومثلها نائب الرئيس السابق جو بايدن والسناتور كوري بوكر من نيوجيرسي والسناتور كمالا هاريس من كاليفورنيا والسناتور بيرني ساندرز الذي حاول تمثيل الحزب الديموقراطي في انتخابات 2016.

– الكاتب الأميركي الأسود تشارلز بلو كتب مقالاً عنوانه: ترامب خائن وموضوعه أن الرئيس ترامب لا يحمي بلاده من أخطار مقبلة.

– قمة ترامب- بوتين خلت من أي حديث عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية.

ما سبق هو نقطة من بحر المعلومات التي قرأتها في الأسبوع الأخير عن الرئيس الأميركي وكنت أستطيع أن أكمل بزاوية ثالثة ورابعة وخامسة، ولكن ما سبق يكفي.

الحياة