ترامب في صحافة بلاده والعالم – 1

جهاد الخازن

مصادر الأخبار التي أتوكأ عليها في كتابة هذه الزاوية، لم تتغير كثيراً في السنوات الثلاثين الماضية. حذفت بعض المصادر وزدت أخرى. اليوم، أكثر من نصف المادة التي أتلقاها هي عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأنا لا أستطيع أن أترك له نصف ما أكتب، أو حتى ربعه. اليوم وغداً سأكتفي بعناوين عن الأخبار التي أتلقاها عن ترامب، وربما مع أقل من الشرح لبعضها.

– بمجرد اجتماعه مع ترامب، بوتين يخرج منتصراً.

– قمة هلسنكي مؤشر إلى انحطاط تاريخي للرئاسة الأميركية.

– ترامب يقول إن ألمانيا أسيرة عند روسيا، مفتتحاً هجومه على حلف الناتو. هو كان يتحدث عن خط للطاقة يربط ألمانيا بروسيا، ولا أراه مهماً كما يعتقد ترامب.

– زيارة ترامب لحلف الناتو تظهر أن شعاره «أميركا أولاً» يعني «أميركا وحدها.»

– افتتاحية «نيويورك تايمز» كان عنوانها: يجب أن يقول أحد ما لدونالد ترامب عن ارتفاع الجمارك الأميركية على الواردات من الخارج.

– الصين تنضم الى أكثر اقتصادات العالم في الابتكار. الولايات المتحدة تهبط الى الرقم ستة. الأولى هي سويسرا وبعدها هولندا ثم السويد ثم المملكة المتحدة (بريطانيا) ثم سنغافورة.

– فرك الملح في الجرح. ترامب يرفض أن يقبل القول نعم من الناتو.

– آخر كذبة لترامب في اجتماع الناتو تدمر فكرته عن «الفوز».

– ترامب يزعم أن تعيين (المحقق الخاص روبرت) مولر لم يكن دستورياً.

– المسؤولون من كوريا الشمالية لم يحضروا اجتماعاً عن الوجود العسكري الأميركي (في شبه الجزيرة الكورية).

– ترامب يستثير الناتو: 42 في المئة من الألمان (في استفتاء) يريدون خروج القوات الأميركية من بلادهم.

– محامٍ للمعتقلين في غوانتانامو يقول: يجب أن تكون هناك حدود، فلا يجوز الحكم بالسجن مدى الحياة من دون تهمة.

– أنظر ماذا يزحف من تحت صخرة ترامب. هذا مقال يتحدث عن مرشحين في الانتخابات النصفية المقبلة يؤيدونه.

– اجتماع آخر من الحلفاء (في الناتو). طوارئ أخرى سببها (سوء) تصرف الرئيس الأميركي.

– يجب أن يتعلم ترامب العيش مع كوريا الشمالية كقوة نووية.

– حلفاء ترامب يستعملون التوراة في النقاش الدائر عن المهاجرين. هم يحاولون أن يجدوا مادة تؤيد رفضهم المهاجرين أو اللاجئين.

– فن احتواء ترامب وبوتين. هذا مقال كُتِب قبل اجتماعهما الاثنين.

– ترشيح ترامب كافاناغ (للمحكمة العليا) هو طُعْم أعدّه ليرضي أنصاره.

– رودي جولياني يعمل لزبائن من غير الأميركيين وهو يمثل دونالد ترامب كمحاميه.

– السياسي البريطاني ديفيد ميليباند يقول إن ترامب تعلم عن «أسوأ درس في التاريخ» في موقفه من اللاجئين.

– القادة الأوروبيون يقولون للولايات المتحدة أن تهتم بحلفائها (المقصود من أوروبا) لأنه ليس عندك حلفاء كثيرون.

– قمة ترامب – بوتين. الرئيس الأميركي لا يتوقع كثيراً. أعتقد أن الرئيسين اتفقا على أوروبا والصين وعلينا.

– 12 روسياً اتهموا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية سنة 2016.

– ترامب يقول إن انتقاده موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي من الخروج من الاتحاد الأوروبي «أخبار كاذبة.»

– تيريزا ماي قالت إن ترامب نصحها بـ «رفع قضية ضد الاتحاد الأوروبي».

– ترامب يعتقد أن وزير الخارجية البريطاني المستقيل بوريس جونسون، يمكن أن يصبح رئيس وزراء بريطانياً ناجحاً جداً.

أسأل: هل ترامب يقيس جونسون على نفسه رئيساً؟ أكمل غداً.

الحياة