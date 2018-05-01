أنصار إسرائيل يعض أحدهم الآخر

جهاد الخازن

هناك في السياسة الأميركية جماعة تحمل اسماً سأترجمه للقارئ العربي بتصرف ليفهم المقصود، فهو بمعنى «لسنا من أنصار ترامب».

نصير إسرائيل دانيال غرينفيلد يقول عن نفسه إنه صحافي محقق يركز على اليسار الرديكالي والإرهاب الإسلامي. أسجل هنا أن أول إرهاب في العالم كله وآخر إرهاب هو إرهاب إسرائيل ضد الفلسطينيين في بلادهم المحتلة، وأن كل مَن يؤيد حكومة الإرهابي بنيامين نتانياهو إرهابي مثله.

غرينفيلد يزعم أن الغارة الأميركية- البريطانية- الفرنسية دمرت مركز أبحاث الغاز السام ومركز إنتاج غاز السارين ومركزاً آخر للسلاح الكيماوي. هذا كذب صفيق؛ فإدارة ترامب بقيت أياماً تهدد بضرب منشآت الغاز السام ما أعطى النظام السوري وقتاً كافياً لنقل المخزون من الغاز السام الى أماكن أخرى.

غرينفيلد يهاجم الكاتب الإسرائيلي الهوى مثله ماكس بوت، وهو كاتب هاجمته مرة بعد مرة وقلت إنه «صرماية» لأن «بوت» بالإنكليزية تعني «جزمة». هو يقول إن بوت كتب مطالباً بالهجوم على سورية، ثم كتب مقالاً يقول «دعوا الأسد ينتصر». غرينفيلد يقول إن أعداء ترامب الذين هم من نوعه لا سياسة خارجية لهم.

سياسته الخارجية تأييد إسرائيل في قتل الفلسطينيين مثل الكتـّاب الذين يهاجمهم، فهو أيضاً هاجم بيل كريستول الذي استشهد بكلام لليسار الإسرائيلي يدعو الى تجاهل ما يحدث. هو يذكّر القارئ بأن كريستول خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية قال إن الحزب الجمهوري «حزب بوتين». لا أراه كذلك ولكن أنتظر أن يشتد خلاف ترامب مع الروس فينشرون صوره مع المومسات في موسكو أثناء انتخاب ملكة جمال العالم.

غرينفيلد هاجم أيضاً الكاتبة جنيفر روبن، وهي صهيونية من أنصار إسرائيل مثله، والسبب أنها هاجمت الغارات على الأسلحة الكيماوية في سورية وقالت إنها لم تفعل شيئاً. هو انتقل الى ديفيد فروم، وهذا أيضاً إسرائيلي السياسة مثله، وزعم أن فروم أثار «نظريات مؤامرة روسية» وانتقد سياسة الرئيس ترامب.

كنت قرأت مقالاً لماكس بوت في «واشنطن بوست» عنوانه: ترامب يعتقد أنه يستطيع وضع قوات عربية في سورية بدل القوات الأميركية. هذا خطأ. «الجزمة» بوت يقول إن ترامب يريد قوات من مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة للتهدئة في شرق سورية، ولتمكين ترامب من سحب القوات الأميركية هناك وهي لا تتجاوز ألفي رجل. ترامب قال إن القوات الأميركية ستنسحب من سورية، وسيترك للناس الآخرين الاهتمام بالوضع هناك.

طبعاً ترامب كان يفضل حرباً مع كوريا الشمالية أو إيران، إلا أن كيم جونغ أون أوقف التجارب النووية والصاروخية في كوريا الشمالية، وهو سيجتمع بترامب قريباً، ما يعني أن الرئيس الأميركي لم يبقَ له سوى إيران عدواً في المنطقة، وهو يريد أن ينتصر للدول العربية ضدها ثم يريد قطر جزءاً من تحالف إقليمي وهذا لن يحدث لأن السعودية ومصر والإمارات قطعت العلاقات مع قطر.

هل يذكر القارئ أن دونالد ترامب قبل أيام من انتخابات الرئاسة سنة 2016 حذر من أن الإصغاء لهيلاري كلينتون يعني وقوع حرب عالمية ثالثة؟ كان ترامب يعلق على طلب كلينتون منطقة يُمنع فيها تحليق الطائرات الحربية في سورية، وهو طلب بسيط يمكن قبوله أو رفضه، إلا أنه جعله قضية وفاز بالانتخابات في بلد ديمقراطي رائد في حقوق الإنسان، والآن يدفع الأميركيون الثمن مع بقية العالم لسياسات ترامب، مع أنني أعتقد أن لا سياسة خارجية له.

الحياة