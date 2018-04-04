مع جوائز الصحافة في دبي

جهاد الخازن

منتدى الإعلام العربي في دورته السابعة عشرة كان كما توقعته فهو بنى على المؤتمر الأخير وزاد عليه بمشاركة صحافيين وخبراء وسياسيين من بلدان كثيرة، أفادوا واستفادوا.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، رد على أسئلة الإعلامية من قناة «العربية» منتهى الرمحي. وقال إن أهم ثلاث مدن في العالم زادت عليها مدينة رابعة هي دبي، وامتدح الانفتاح الذي تشهده المملكة العربية السعودية لافتاً إلى أن علاقات البحرين بالسعودية عمرها قرون ومستمرة، كذلك قال إن علاقات البحرين بالولايات المتحدة قديمة ومستمرة، وأقول إن للأسطول الأميركي الخامس قاعدة في البحرين.

الشيخ خالد قال إن المنطقة العربية تشهد تحولاً كبيراً وتطوراً، والإعلام جزء من هذا المسار. وزاد أن هناك «أصوات نشاز لا نقف عندها» وأن الإعلام في البحرين حر وإذا أخطأ أحد يمكن أن يحاكَم.

كانت أختنا منى المري قدمت الشيخ خالد للحاضرين، والشيخ محمد بن راشد، رئيس الوزراء وحاكم دبي، جلس بينهما. الشيخ خالد رد على أسئلة كثيرة للصحافيين بعد الجلسة، وربما طالت الأسئلة منهم على حديثه مع الأخت منتهى. وتحدثت النائبة الشابة نائلة تويني في جلسة أخرى عن تجربتها في «النهار» والمصاعب والآمال.

طبعاً كل يوم في الإمارات هناك مشاريع وأخبار، وقد هنأ رئيس الدولة ونائبه والشيخ محمد بن زايد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة انتخابه رئيساً. وقال الشيخ محمد بن زايد إن مصر مقبلة على مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والبناء. أقول إن شاء الله.

الشيخ محمد بن راشد نقلت عنه الصحف قوله إن دبي صنعت من التميز علامة عالمية للتفوق والإنجاز. هو أمر بتقرير عاجل عن حاجات أصحاب الدخل المحدود، وأمر بتوفير متطلبات مواطن شكا عبر إذاعة عجمان. هو قال أيضاً إن الإمارات يجب أن تصبح وجهة للعلماء والمبدعين، وتعزيز بيئة العلوم أفضل استثمار في المستقبل.

كنت في دبي والحكومة تكافئ الفائزين بجوائز الإداء الحكومي المتميز، والشيخ محمد قال: «تقديرنا للمتميزين مضاعف ونحتاج أفكاراً جديدة لتحقيق قفزات في جودة الخدمات خلال الفترة المقبلة».

لا شك عندي إطلاقاً في أن الإمارات ستنتقل من نجاح الى نجاح أكبر منه في السنوات والعقود المقبلة.

نقلت في السطور السابقة عن جرائد الإمارات الثلثاء، فأعود الى ما سبق أن قرأت عنه أو شاركت في بعضه أمس. يوم الأحد تابعت التالي:

– الشيخ محمد بن راشد، رئيس الوزراء، أطلق «أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031» وأيضاً «إستراتيجية 2021 للعلوم المتقدمة» المنبثقة منها، وقال إن تعزيز بيئة العلوم المتقدمة في دولة الإمارات يمثل أفضل استثمار في جهود صناعة المستقبل، وأداة رئيسية لنقل الإبداع البشري الى مرحلة التطبيق.

– الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، شهد إطلاق «مؤسسة دبي المستقبل» المرحلة الثانية من مبادرة» دبي 10X» لتطوير خدمات حكومية مشتركة تسبق بها دبي مدن العالم بعشر سنوات.

– الأخ حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، رعى إطلاق منتدى الخليج العربي للمعلمين، وقال إن غرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى طلاب مدارس التعليم الأساسي وتوفير بيئة ابتكارية متخصصة من أهم متطلبات التعليم التكاملي.

– أيضاً وأيضاً الشيخ محمد بن راشد أصدر بصفته حاكم دبي القانون رقم 3 لسنة 2018 الذي يعدل بعض أحكام القانون 12 لسنة 2016 الخاص بتنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي.

كان هناك خبر عن الدوام الجزئي كباب رزق جديد لذوي المهن العليا، ومشاريع كبيرة وصغيرة أخرى. أقول مبروك للإمارات وشعبها والحكم فيها.

الحياة