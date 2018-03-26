عالم الفيزياء هوكنغ انتصر للفلسطينيين

جهاد الخازن

رأيي في إسرائيل بنيامين نتانياهو مسجل في هذه السطور مرة بعد مرة، إلا أنني ابن القضية فأستعين اليوم بعالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكنغ الذي توفي في منتصف هذا الشهر، فهو من خيرة المفكرين في العالم وأزيد أنه إنساني قبل الفيزياء وبعدها.

هوكنغ تلقى دعوة إلى حضور احتفال في إسرائيل ببلوغ السياسي الإسرائيلي المخضرم شمعون بيريز عامه التسعين وهو قبل. تعرض هوكنغ بعد ذلك الى ضغوط أنصار حملة «مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات» ضد إسرائيل، وأدرك أنه أخطأ بقبول الدعوة فبعث إلى منظمي الاحتفال في إسرائيل أنه لن يحضر، وكان صريحاً فقال في رسالته إنه نزل عند رغبة أو إصرار أكاديميين فلسطينيين دعوه إلى ألا يحضر.

منظمو المؤتمر قالوا إن المقاطعة الأكاديمية سيئة وإن إسرائيل ديموقراطية كل الناس فيها أحرار في إبداء رأيهم مهما كان هذا الرأي، وإن فرض المقاطعة يناقض حواراً ديموقراطياً مفتوحاً.

أقول إن بيريز كان طالب سلام، إلا أن قوى الشر في إسرائيل هزمته، وأزيد أن إسرائيل ليست ديموقراطية إلا في معاملة المستوطنين، وهم من شذاذ الآفاق وفدوا على فلسطين ليعيشوا على حساب دولة تعيش على حساب دافع الضرائب الأميركي، وليرفضوا التجنيد الإجباري، فهذا واجب إسرائيليين آخرين يموتون ليحيا المستوطنون وأقصى اليمين الإسرائيلي.

أغرب ما في الردود الإسرائيلية واليهودية على هوكنغ أن يُتَّهَم باللاساميّة، فهو نموذج للإنسان العادل المعتدل الذي يعارض اللاساميّة مثلي. حاخام من لوس إنجليس اسمه ديفيد وولب كتب في مجلة «تايم» عن هوكنغ أن المقاطعة تعكس موقفه السياسي الذي يشبه الأسرة الأكاديمية الإسرائيلية اليسارية الميول.

موقف هوكنغ قديم وبقي ثابتاً حتى وفاته. في سنة 2009 انتقد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووصفها بأنها مثل نظام آبارتهيد، أو التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا قبل 1990. وهو في السنة الماضية دعا ملايين من متابعيه على «فايسبوك» إلى التبرع لإقامة سلسلة من المحاضرات عن الفيزياء يسمعها الخريجون الفلسطينيون في الضفة الغربية.

أقول يرحمه الله، وأكمل بالرأي العام الأميركي فقد أجرت مؤسسة غالوب استفتاء قبل أيام أبدى فيه 64 في المئة من الأميركيين تأييدهم إسرائيل مقابل 19 في المئة أيدوا الفلسطينيين.

أعرف الأميركيين، وقد أقمت في بلادهم ووجدت أنهم طيبون وكرماء مع ضيوفهم، لذلك لا أهاجم ثلثي أهل البلد وإنما أقول إنهم يجهلون تفاصيل القضية الفلسطينية، وكيف أن غزاة صهيونيين احتلوا بلداً مسكوناً منذ قرون قبل السيد المسيح بشعب لم يغِب يوماً عن أرضه.

الأميركيون يصدقون ما يقرأون، وأنصار إسرائيل في الميديا كلها، وكان مؤيدو إسرائيل أكثر في استفتاء جرى سنة 1991. الاستفتاء الأخير أظهر أن 87 في المئة من الجمهوريين يؤيدون إسرائيل ومثلهم 49 في المئة من الديموقراطيين.

قبل شهرين أجرت مؤسسة بيو استطلاعاً للرأي العام الأميركي جاءت نتائجه عكس استفتاء غالوب. فقد أظهر أن أميركيين كثيرين يعارضون السياسة الإسرائيلية ويشعرون بقلق إزاءها.

طبعاً، القارئ وأنا نعارض سياسة الإرهابي بنيامين نتانياهو في قتل الفلسطينيين، خصوصاً الأطفال. هو نجا من أزمة وزارية كبرى قبل أيام، وأرى أن مصيره في النهاية المثول أمام محكمة جرائم الحرب لمحاكمته على ما جنت يداه.

الحياة