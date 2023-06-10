اجتماع نتنياهو مع أعضاء كنيست عرب مصيره الفشل مقدما
النقاش الذي دام ساعتين هذا الأسبوع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة، الذي من المفترض أن يكون إحدى أهم المناقشات في السنوات الأخيرة، كان مصيره الفشل مقدما.
يأتي ذلك رغم أننا تجاوزنا بالفعل عتبة 90 قتيلاً في المجتمع العربي منذ بداية العام، ناهيك عن مئات الجرحى غير المشمولين بالإحصاءات.
يبدو أن المقصود من المناقشة تحديد علامة النصر "V" من وجهة نظر الطرفين، ويرجع ذلك أساسًا إلى الافتقار المتبادل للثقة الذي لا يخفيه أي من الطرفين، حيث سيواجهان صعوبة في الوصول إلى أي نوع من التعاون، على الرغم من أن المشكلة أمر بالغ الأهمية وله عواقب على الدولة بأكملها، وحقيقة أن مليوني عربي في إسرائيل يستحقون الأمن الشخصي تمامًا مثل أي مواطن آخر.
هناك عدة أسباب لفشل الاجتماع. الأول، وربما المهيمن، هو في الواقع متعلق بالسياسة العربية الداخلية، حيث رفض أعضاء تجمع العرب المشاركة في الاجتماع ليس لانعدام الثقة برئيس الوزراء كما صرح عضو الكنيست أيمن عودة، وإنما بسبب انعدام الثقة بأعضاء القائمة المشتركة وغضبهم واستيائهم من مساعدة القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس في إسقاط التحالف الحكومي السابق الذي كانت القائمة الموحدة جزءًا لا يتجزأ منه.
مثل هذا الخلاف هو سبب رئيسي لسوء صورة أعضاء الكنيست العرب بين الجمهور الذي ينتخبهم إلى الكنيست، وقبل أن يصلوا إلى الاجتماع مع رئيس الوزراء، سيكون من المناسب لهم تقديم اتفاقية مشتركة واحدة على الأقل، وشكل من أشكال التعاون.
هذه فرصة جيدة لرئيس الوزراء نتنياهو، لاحتضان المجتمع العربي الدموي وإظهار اهتمامه. ولا يتعلق سبب حالة المجتمع العربي بقرارات الحكومة فحسب، بل أيضًا بالقرارات المتخذة في المجتمع العربي نفسه. ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن المجتمع العربي يمر بأزمة قيادة خطيرة للغاية من وجهة نظر سياسية واجتماعية ودينية. فهو منقسم ومشتت، ولهذا يجب على رئيس الوزراء أن يقود سلسلة من القرارات المهمة.
إن توفير الأمن لمليوني مواطن ليسوا أجسامًا غريبة في البلاد هو أمر الساعة، وقد حان الوقت لذلك قبل فوات الأوان.
صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية
ترجمة: يحيى مطالقة