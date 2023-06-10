اجتماع نتنياهو مع أعضاء كنيست عرب مصيره الفشل مقدما

النقاش الذي دام ساعتين هذا الأسبوع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة، الذي من المفترض أن يكون إحدى أهم المناقشات في السنوات الأخيرة، كان مصيره الفشل مقدما.

يأتي ذلك رغم أننا تجاوزنا بالفعل عتبة 90 قتيلاً في المجتمع العربي منذ بداية العام، ناهيك عن مئات الجرحى غير المشمولين بالإحصاءات.

يبدو أن المقصود من المناقشة تحديد علامة النصر "V" من وجهة نظر الطرفين، ويرجع ذلك أساسًا إلى الافتقار المتبادل للثقة الذي لا يخفيه أي من الطرفين، حيث سيواجهان صعوبة في الوصول إلى أي نوع من التعاون، على الرغم من أن المشكلة أمر بالغ الأهمية وله عواقب على الدولة بأكملها، وحقيقة أن مليوني عربي في إسرائيل يستحقون الأمن الشخصي تمامًا مثل أي مواطن آخر.