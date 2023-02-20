الأعياد الدينية توقيفية والدنيوية مباحة

تحتل الأعياد الدنيوية والمناسبات الاجتماعية العامة السارة في حياة الشعوب والمجتمعات مكانة كبيرة، ولم تنفك أمة ولا مجتمع عن الاهتمام والاحتفال بها في أيام معينة عبر كل العصور، قاصدين بذلك شأنا دنيويا إما افتخارا بحدث عظيم، وإما تحفيزا لمعنى جميل، وإما تجديدا لذكرى تاريخية، أو مناسبة وطنية، أو إنسانية، أو اجتماعية.

واحتفال المسلمين بمثل هذه المناسبات الدنيوية السارة العامة باق على أصل الإباحة، لأنها من العادات وليست من العبادات، والإسلام لم يأت بمنع الاحتفال بالعوائد والمناسبات السارة، فالفرح والاحتفال بتلك المناسبات والأعياد الدنيوية وسيلة لتحقيق مصالح حسنة، وفيها تحفيز وتشجيع للنفوس على محاسن الأمور، وما تشتمل عليه من إدخال السرور وتجديد لبهجة الحياة، لا يتعارض مع الدين.

إن تحفيز أفراد المجتمع من خلال الاحتفال بالأعياد الدنيوية يعزز المعاني الحسنة والتفاعل الإيجابي بين الناس ويرسخ قيم الوطنية، ويعمق الانتماء والولاء للوطن في نفوس الشباب والناشئة، ويذكر الأجيال اللاحقة بما قدمه أسلافهم من تضحيات في سبيل دعم قوة وطنهم ووحدته، وأخذ العبرة والعظة مما مضى، ويلهمهم الإرادة والعزيمة باستذكار ما سجله أسلافهم من البطولات الوطنية والمواقف الشجاعة، فيغرس ذلك ويعزز في عقول ووجدان أفراد المجتمع حب أوطانهم والحرص على التنافس في البناء والعطاء والتلاحم..

فالاحتفال بتلك المناسبات مطلب وطني واجتماعي وهو يعد من الروافد التربوية للتحفيز على التماسك والإنجاز والتقدم والإبداع وتمجيد المعاني الحسنة واستمداد القوة لمواصلة طرق النجاح، وبعث الرغبة في كل ما هو جميل، وهي تلعب دورًا كبيرًا في دحض الفكر الانهزامي والسلبي وإحباط الفكر المتطرف الذي تروج له بعض الفئات المحبطة أو التنظيمات المتطرفة التي ترفض فكرة الوطن وترى أن الانتماء لا يصح إلا للمنهج والفكر الذي يتبعونه، وهم في الحقيقة إنما يؤسسون دعوة للانقسام وتخريب الأوطان والتربص بإسقاطها لمصلحة مزعومة.